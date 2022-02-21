عمليات بغداد تصدر توجيها بخصوص الزيارة الرجبية

وقالت القيادة في بيان، ان "الفريق الركن قائد عمليات بغداد ترأس مؤتمراً أمنياً في مقر قيادتنا نهار اليوم الاثنين الموافق 21 شباط 2022 وذلك بحضور قادة المقرات المتقدمة في الكرخ والرصافة وممثلين عن هيئة الحشد الشعبي وضباط هيئة ركن القيادة، اذ نُوقشت فيه الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الحماية للزيارة الرجبية "ذكرى استشهاد الامام (الكاظم) عليه السلام"، والتي تشترك فيها كافة مفاصل قواتنا الأمنية من قطعات وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي والوكالات والأجهزة الاستخبارية".



واضافت ان "قائد العمليات اكد على تكثيف الجهد الاستخباري وتنفيذ العمليات الاستباقية النوعية والمتمثلة بالبحث والتفتيش والاستطلاع المسلح في مختلف قواطع المسؤولية ومسك الفضاءات والبساتين في محيط العاصمة بغداد، اضافة الى متابعة عمل السيطرات عند مداخل العاصمة والتفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وفق قاعدة بيانات المطلوبين"، مشدداً على "تواجد القادة والآمرين بكافة مستوياتهم على رأس قطعاتهم لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والجريمة المنظمة والعابثين بالسلم المجتمعي ومعالجة الحالات الطارئة ومكافحة الشائعات".



واشارت القيادة الى "التوجيه بعدم قطع اي طريق باستثناء خط سير الزائرين الكرام والتركيز الشديد على اخذ الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على كل من يحاول تعكير صفو الزيارة او الحاق الأذى بالزوار الكرام".



واوضحت ان " قائد العمليات أكد على ضرورة التنسيق العالي بين القطعات الأمنية والجهات الساندة، وذلك لتقديم الخدمات للزائرين طيلة فترة الزيارة".