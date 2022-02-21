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الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 21:25

إصابات باعتداءات الاحتلال في الشيخ جراح

إصابات باعتداءات الاحتلال في الشيخ جراح
وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتدت بوحشيةٍ كبيرة على الرجال والنساء والشُبّان والأطفال في الحي، ما أدى لإصابة العديد منهم.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال هددت الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بضربه وطرده من الحي، واعتقاله، فقط لأنه كان يُردد "الله أكبر"، وعقب ذلك ضربته بوحشيةٍ كبيرة؛ ما أدى لنقله إلى المستشفى.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت مع 3 إصابات إثر اعتداء قوات الاحتلال على الأهالي في حي الشيخ جراح، إضافة لتفتيش قوات الاحتلال إحدى مركبات الإسعاف خلال نقلها أحد المصابين.

وأدى أهالي حي الشيخ جراح وعدد من المتضامنين صلاة المغرب قرب منزل عائلة السعو المهددة بالتهجير.

وتتواصل المواجهات والأوضاع المتوترة في الحي لليوم التاسع على التوالي، بعد افتتاح "بن غفير" مكتباً له في الحي، بزعم أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الحماية للمستوطنين حسبما افاد المركز الفلسطيني للاعلام.

وصباح اليوم، اقتحم عضو كنيست الاحتلال "إيتمار بن غفير" الحي، ونصب خيمتين جديدتين في أرض عائلة سالم، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسةٍ مُشددة من عناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة.

ويعاني أهالي الحي من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال ، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين الفلسطينيين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.

وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة خلال الأسبوع الماضي في الحي، اعتدت خلالها قوات الاحتلال بوحشيةٍ على الأهالي والمتضامنين، ما أدى لتسجيل عشرات الإصابات، تنوعت ما بين اعتداء بالضرب وغاز الفلفل والسقوط وقنابل الصوت.

وصادرت قوات الاحتلال ، أكثر من مرة، "مكتبًا رمزيًّا"، للناشط محمد أبو الحمص، بالشيخ جراح، واعتدت على عدد من المواطنين الفلسطينيين والمتضامنين في المكان.

وتواجه عشرات العائلات في "الشيخ جراح" خطر الإخلاء والتهجير القسري من منازلها لصالح مشاريع استيطانية، حيث يواصل المستوطنون اعتداءاتهم على الحي.
مصدر : وكالات
رقم : 980178
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