الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 21 شباط 2022 ساعة 21:59
خلال لقائه رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو؛

رئيسي: ايران لطالما دعمت مطالب الاستقلال لدول اميركا اللاتينية

رئيسي: ايران لطالما دعمت مطالب الاستقلال لدول اميركا اللاتينية
والتقى آية الله السيد إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين برئيس وزراء ترينيداد وتوباغو ، كيث رولي ، على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز حيث إشار إلى روح التطلع للحرية والاستقلال لدول منطقة أميركا اللاتينية ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تدعم دائمًا مطالب الحرية والاستقلال لجميع شعوب العالم ضد اضطهاد الدول المستكبرة . "

وأعرب رئيسي عن اهتمام ايران بتوسيع العلاقات مع ترينيداد وتوباغو خاصة في مجال استغلال موارد النفط والغاز ، وأضاف: "في الوقت الذي كان العدو ينوي اغلاق صناعة النفط الإيرانية بفرض الحظر والضغوط ، استطاعت وزارة النفط والناشطين في قطاع النفط والغاز في ايران ورغم انف العدو من بلوغ مستوى عالٍ من المعرفة والقدرات التقنية ، مما أدى إلى نمو صناعة النفط والغاز في ايران.
رقم : 980182
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
21 شباط 2022
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
21 شباط 2022
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
21 شباط 2022
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
21 شباط 2022
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
21 شباط 2022
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
21 شباط 2022
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
عبداللهيان: سننظر في مفاوضات مباشرة مع أمريكا إذا أبدت نوايا حسنة في رفع العقوبات
19 شباط 2022
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
رئيسي: أي اتفاق نووي يجب أن يشمل إلغاء العقوبات
19 شباط 2022
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
19 شباط 2022
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
19 شباط 2022
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
19 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني