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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 09:30

أزمة أوكرانيا.. الصين تدعو إلى ضبط النفس

أزمة أوكرانيا.. الصين تدعو إلى ضبط النفس
وفي تصريحات مقتضبة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بخصوص أوكرانيا، قال السفير الصيني تشانغ جون أيضا إن بكين ترحب وتشجع كل جهد من أجل حل دبلوماسي للأزمة.

بدوره قال مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن، إن بلاده طالبت بهذا الاجتماع الطارئ للفت الانتباه إلى القرار غير المشروع للرئيس الروسي.. وأن روسيا احتلت أجزاء من أراضي جورجيا سنة 2008 وجزءا من أوكرانيا 2014.

وشدد على أن حدود أوكرانيا كانت وستبقى دون أي تغيير بصرف النظر عن الخطوات التي أعلنتها روسيا.. وطالب بتفعيل بعثة الأمن والتعاون في أوكرانيا لمنع أي تصعيد مستقبلا.

وأكد أن بلاده تلتزم بتسوية سلمية وسياسية ولا ترغب في أي استفزازات. منوها في ذات الوقت بأن لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس بشكل فردي وجماعي ونحن لسنا في شهر فبراير 2014.

واعتبر أن قرار الرئيس بوتين الاعتراف باستقلال منطقتي لوغانسك ودنيتسك يهدد السلم العالمي، مطالبا بإلغاء القرار والعودة للمفاوضات.

وقال إن "ما قامت به روسيا تجاه أوكرانيا، هو ما طبقته تجاه جورجيا بنفس الأسلوب ودون ابتكار".

وشدد على أن لقرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك تداعيات سياسية واقتصادية، وأن على موسكو أن تضمن عدم تجاوز قواتها لحدود أوكرانيا المعترف بها دوليا.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك اليوم، ودعا مجلسي الدوما والجمعية الفيدرالية إلى الاعتراف الفوري بهما.

وقال بوتين في خطابه الذي وجهه اليوم إلى الروس، "نطالب أولئك الذين استولوا على السلطة واحتفظوا بها في كييف بوقف القتال فورا، وإلا فإن المسؤولية الكاملة عن استمرار إراقة الدماء ستقع بالكامل على النظام الحاكم في أوكرانيا".

وأضاف الروسي في كلمته، إن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".
مصدر : وكالات
رقم : 980234
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