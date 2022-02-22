الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 10:22

"أطباء السودان" تعلن إصابة 159 في مظاهرات "21 فبراير" بالخرطوم

"أطباء السودان" تعلن إصابة 159 في مظاهرات "21 فبراير" بالخرطوم
وأفادت اللجنة الطبية غير الحكومية، أن مجمل الإصابات التي تم حصرها في مظاهرات مليونية 21 فبراير بلغت 159 إصابة بينها حالتان إصابة بالرصاص الحي، وحالتهما مستقرة.

وأضاف: "من بين الإصابات 27 إصابة في الرأس بعبوات الغاز المسيل للدموع، و9 حالات دهس بسيارات تتبع للقوات النظامية".

وذكر البيان أن الإصابات بمدن العاصمة الثلاث شملت "الخرطوم 63 إصابة، وفي مدينة بحري شمالي الخرطوم 66 إصابة، و30 إصابة بمدينة أم درمان غربي العاصمة".

ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق بهذا الخصوص.

والإثنين، تظاهر آلاف المحتجين في العاصمة الخرطوم وعدد من مدن السودان، بدعوة من جمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة (ناشطون في الأحياء)، تحت شعار "كسر القيد"، للمطالبة بالحكم المدني وإطلاق سراح المعتقلين.

وتتهم قوى المعارضة ومنظمات حقوقية السلطات السودانية باعتقال قادة سياسيين وعشرات الناشطين في "لجان المقاومة".

فيما قال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، يوم الخميس، إن "البلاغات التي طالت بعض الأشخاص (يقصد توقيفهم) تمت بواسطة السلطات العدلية"، مشددا على "استقلالية" هذه السلطات.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات استثنائية اتخذها البرهان أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
مصدر : وكالات
رقم : 980252
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
22 شباط 2022
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
22 شباط 2022
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
22 شباط 2022
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
22 شباط 2022
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
21 شباط 2022
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
قتلى في تحطم مقاتلة إيرانية شمال البلاد
21 شباط 2022
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
21 شباط 2022
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
انصارالله يحققون انتصارات في جبهة حرض.. وتحالف العدوان يلجأ للفبركة الإعلامية
21 شباط 2022
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
21 شباط 2022
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
انتهاء الخلاف النفطي المزمن بين بغداد واربيل بحكم المحكمة الاتحادية
21 شباط 2022
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
الرئيس الإيراني يغادر طهران إلى قطر
21 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
اعتراف دوليّ بسياسة الفصل العنصريّ الإسرائيليّة ضد الفلسطينيين.. أسبابه ونتائجه؟
ماذا وراء تحذيرات المقاومة..هل تندلع انتفاضة
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
حكومة عديمة الضمير.. أمريكا تصادر أموال الشعب الأفغاني