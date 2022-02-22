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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 10:30

خارجية البحرين تؤكد وجود تعاون استخباراتي مع "اسرائيل"

خارجية البحرين تؤكد وجود تعاون استخباراتي مع "اسرائيل"
وقال وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون السياسية، عبد الله بن أحمد آل خليفة، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن في نقاش مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن التعاون الأمني بين البحرين و"إسرائيل" سيعني المزيد من الاستقرار والأمن، فليكن ذلك، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأشار إلى أن "البحرين استقبلت رئيس الموساد، لأنها تؤمن بأن التعاون الأمني والاستخباراتي هو جزء من الشراكة المستمرة بين البحرين وإسرائيل، وسيتواصل هذا الأمر".

وخلال الأسبوع الماضي، بدأ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، زيارة رسمية إلى البحرين، وهي الأولى لرئيس حكومة إسرائيلي إلى البحرين.

 وشهدت العاصمة المنامة، في منطقة الديه (غربا) مظاهرة رافضة لزيارة بينيت، والتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وعبر متظاهرون عن غضبهم من الزيارة، وهتفوا ضد التطبيع.

وكانت الحكومة البحرينية، قد أكدت التقارير الصحفية التي تحدثت عن أن ضابطا في الجيش الإسرائيلي سيعمل بشكل رسمي ودائم في المملكة، ليكون أول إلحاق لضابط إسرائيلي بدولة عربية بشكل رسمي.

وقالت الخارجية البحرينية، في بيان، إن إلحاق الضابط الإسرائيلي بالمملكة يأتي في "إطار تحالف دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة".

وكان وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس زار البحرين في أوائل شباط/ فبراير لتوقيع اتفاقية دفاعية مع المملكة حيث يتمركز الأسطول الخامس الأميركي، على بعد بضع مئات قليلة من الكيلومترات من إيران، في منطقة بحرية تعبرها مئات ناقلات النفط يوميا.

وأصبحت البحرين والإمارات أول دولتين خليجيتين تطبعان علاقاتهما مع "إسرائيل" بوساطة أميركية في أيلول/ سبتمبر 2020، ما منح تل أبيب موطئ قدم غير مسبوق في الخليج (الفارسي).
مصدر : وكالات
رقم : 980254
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