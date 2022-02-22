الخارجية الايرانية : نتابع بحساسية المواضيع المتعلقة بأوكرانيا

وشدد المتحدث "خطيب زادة" في تصريح اليوم الثلاثاء، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو كافة الاطراف الى ضبط النفس، وترى ضرورة تفادي أي اجراء يصعد من حدة التوترات.



وأضاف ندعو كافة الاطراف لبذل الجهود لمعالجة الخلافات عبر الحوار وفي اطار سلمي معربا عن أسفه لتدخلات والاجراءات المستفزة لحلف الشمال الاطلسي "الناتو" بدعم اميركي والتي أفضت الى تعقيد الاوضاع في هذه المنطقة.



وكان خطيب زادة أكد في تصريح أمس الاثنين حول امكانية توسط ايران لحل الازمة بين روسيا واوكرانيا، أن الجمهورية الاسلامية لديها علاقات على كافة الاصعدة مع كلا البلدين وتمتلك علاقات صداقة واحترام معهما، وأنها ترى الاهمية تكمن بتحييد منطقة اورآسيا من أي نزاع مؤكدا حث طهران البلدين على اعتماد الحوار لحل المشاكل العالقة ونغليب الحلول السياسية، ولكن مع الاسف بعض الاطراف الغربية تقرع طبول الحرب وتزيد النار حطبا بهذا الموضوع.