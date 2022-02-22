بوتين: سنواصل توريد الغاز إلى الأسواق العالمية

جاء ذلك في كلمة له نشرتها الرئاسة الروسية "الكرملين"، جرى إعدادها من أجل منتدى الدول المصدرة للغاز الذي انطلق في الدوحة، الثلاثاء.



وأشار بوتين إلى الاضطرابات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، مشددا على أن التعافي السريع لهذه الصناعة غير ممكن دون تعاون دولي.



وأكد أن عملية التحديث في مجال الطاقة يجب أن تسير بطريقة متوازنة.



ولفت إلى الطلب المتزايد للغاز الطبيعي، وقال: "تعتزم روسيا مواصلة توريد هذه المادة الخام بما فيها الغاز الطبيعي المسال دون انقطاع للأسواق العالمية، وتطوير البنية التحتية ذات الصلة وزيادة الاستثمارات في قطاع الغاز".