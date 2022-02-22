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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 15:18
رئاسة البرلمان العراقي تجتمع مع رؤساء الكتل النيابية
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان إن “رئاسة مجلس النواب عقدت اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة عدد من المواضيع الخاصة بعمل المجلس خلال الفترة المقبلة”.
مصدر :
وكالات
رقم :
980298
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