امير عبداللهيان: لا مبادرة امريكية عملية حول موضوع الضمانات لغاية الان

وقال أمير عبد اللهيان في تصريح لقناة "سي ان ان" إن طهران "متفائلة للغاية" بالتوصل إلى اتفاق نووي في المفاوضات الجارية في فيينا.



وقال وزير الخارجية الإيراني إن التفاؤل يعود إلى أن "إدارة الرئيس الإيراني الجديد، الدكتور رئيسي، لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة محادثات فيينا".



وقال امير عبداللهيان: "ان الحكومة الايرانية متحمسة للغاية للتوصل إلى صفقة جيدة وفورية مع الجانب الآخر... لم نكن قريبين من صفقة كما نحن الآن".



وتابع : "لقد قدم الفريق الإيراني مبادرات جيدة للغاية وأظهر الكثير من المرونة... لقد حان الوقت للأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، للقيام بنفس الشيء". وقال وزير الخارجية الإيرانية، إذا تمت معالجة هذه القضايا، "فيمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة".



وعن "المرونة" التي تريدها ايران من صفقة محتملة، قال أمير عبد اللهيان: "هناك بعض القضايا المتبقية التي تمثل خطوطنا الحمراء".



وأضاف: لم نتمكن من الحصول على ضمان عملي يمكننا الوثوق به من الجانب الآخر، خاصة من الأمريكيين... يجب التعامل مع جميع القضايا النووية، بالإضافة إلى رفع العقوبات، كحزمة واحدة".



وتابع: "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والجانب الآخر هم المسؤولون عنها... هناك جدار عالٍ جدًا من انعدام الثقة نشأ بيننا وبين الأمريكيين".



وقال وزير الخارجية إن إيران لن تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمر فرض عقوبات جديدة على طهران.



وقال عبد اللهيان إن إيران مستعدة لتبادل فوري للسجناء مع الولايات المتحدة، ووصف مبادلة الأسرى بأنها قضية إنسانية "لا علاقة لها بالاتفاق النووي".



كما قال أمير عبد اللهيان إن القدرة على إحياء المحادثات النووية لعام 2015 يمكن أن تحدث "في أقرب وقت ممكن إذا اتخذ الجانب الآخر (الولايات المتحدة) القرار السياسي المطلوب".



وأضاف أمير عبد اللهيان أن "إيران حُرمت من جميع الفوائد الاقتصادية الأولية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وقد شاركت جمهورية إيران الإسلامية في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية ، بينما قدمت مبادرات لتحقيق صفقة جيدة".