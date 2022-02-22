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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 18:29

رئيسي: ارادتنا جادة في تطوير العلاقات مع قطر

رئيسي: ارادتنا جادة في تطوير العلاقات مع قطر
وخلال لقائه الجالية الايرانية المقيمة في دولة قطر مساء الاثنين قال الرئيس آية الله رئيسي: ينبغي تسهيل حضور ونشاط الايرانيين المقيمين في الخارج داخل البلاد وبطبيعة الحال فان اجراءات جيدة جارية في الوقت الحاضر من ضمنها ازالة عقبات اصدار التراخيص للاعمال.

ودعا رئيس الجمهورية الايرانيين في الخارج الناشطين في القطاعات الاقتصادية للحضور وممارسة الانشطة في البلاد واضاف: ينبغي علينا جميعا بذل الجهود لزيادة الصادرات الايرانية، وللاسف ان حصتنا في اقتصاد المنطقة ليست في مكانتها اللائقة في حين ان المنتوجات الايرانية تحظى بالاهتمام وتتمتع بمواصفات قياسية مقبولة وقابلة للمنافسة مع الدول المتقدمة.

واشار الى محادثاته مع امير قطر ورئيس مجلس الوزراء القطري واضاف: ان الارادة الجادة متوفرة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية لذا بامكانكم انتم الايرانيون المقيمون في قطر ان تؤدوا دورا مؤثرا جدا في تحقيق هذه الارادة.

واضاف: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية، ورغم انف الاعداء، حققت تقدما باهرا في مختلف المجالات ومنها التي تعرضت فيها لاشد اجراءات الحظر والضغوط. هذا التقدم حدا بالمسؤولين الاميركيين اليوم للاعتراف رسميا بان سياسة الضغوط القصوى منيت بهزيمة مخزية امام مقاومة الشعب الايراني.

واشار الى ان الحكومة الثالثة عشرة جعلت طاقات التعاون الوفيرة محور تنمية العلاقات الخارجية واضاف: انه خلال الاشهر الماضية منذ بدء اعمال الحكومة الشعبية وفي ضوء تعزيز العلاقات مع الجيران ارتفع حجم الصادرات والتبادل التجاري مع بعض الدول الى 3 اضعاف.

واعرب رئيس الجمهورية عن ثقته بان مستقبل البلاد مشرق جدا وباعث على الامل.
رقم : 980321
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