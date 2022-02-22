مستجدات المفاوضات النووية في فيينا 22-2-2022

وقال أمير عبد اللهيان في تصريح صحفي إن طهران "متفائلة للغاية" بالتوصل إلى اتفاق نووي في المفاوضات الجارية في فيينا.



وقال وزير الخارجية الإيراني إن التفاؤل يعود إلى أن "إدارة الرئيس الإيراني الجديد، الدكتور رئيسي، لديها هذه الإرادة الجادة لتحقيق صفقة جيدة مع الجانب الآخر نتيجة محادثات فيينا".



وقال امير عبداللهيان: "ان الحكومة الايرانية متحمسة للغاية للتوصل إلى صفقة جيدة وفورية مع الجانب الآخر... لم نكن قريبين من صفقة كما نحن الآن".



وتابع : "لقد قدم الفريق الإيراني مبادرات جيدة للغاية وأظهر الكثير من المرونة... لقد حان الوقت للأطراف الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، للقيام بنفس الشيء". وقال وزير الخارجية الإيرانية، إذا تمت معالجة هذه القضايا، "فيمكننا التوصل إلى اتفاق في غضون ساعات قليلة أو في غضون أيام قليلة".



وعن "المرونة" التي تريدها ايران من صفقة محتملة، قال أمير عبد اللهيان: "هناك بعض القضايا المتبقية التي تمثل خطوطنا الحمراء".



وأضاف: لم نتمكن من الحصول على ضمان عملي يمكننا الوثوق به من الجانب الآخر، خاصة من الأمريكيين... يجب التعامل مع جميع القضايا النووية، بالإضافة إلى رفع العقوبات، كحزمة واحدة".



وتابع: "إذا فشلت المحادثات، نعتقد أن الأمريكيين والجانب الآخر هم المسؤولون عنها... هناك جدار عالٍ جدًا من انعدام الثقة نشأ بيننا وبين الأمريكيين".



وقال وزير الخارجية إن إيران لن تتفاوض مباشرة مع الولايات المتحدة طالما استمر فرض عقوبات جديدة على طهران.



وقال عبد اللهيان إن إيران مستعدة لتبادل فوري للسجناء مع الولايات المتحدة، ووصف مبادلة الأسرى بأنها قضية إنسانية "لا علاقة لها بالاتفاق النووي".



كما قال أمير عبد اللهيان إن القدرة على إحياء المحادثات النووية لعام 2015 يمكن أن تحدث "في أقرب وقت ممكن إذا اتخذ الجانب الآخر (الولايات المتحدة) القرار السياسي المطلوب".



وأضاف أمير عبد اللهيان أن "إيران حُرمت من جميع الفوائد الاقتصادية الأولية لخطة العمل الشاملة المشتركة. وقد شاركت جمهورية إيران الإسلامية في الجولة الجديدة من مفاوضات فيينا بحسن نية وجدية ، بينما قدمت مبادرات لتحقيق صفقة جيدة".



من جانبه اعتبر رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا بان هذه المفاوضات الجارية حاليا لاحياء الاتفاق النووي هي الان على اعتاب العبور من خط النهاية.



وکتب ميخائيل اولیانوف رئيس الوفد الروسي لمفاوضات فيينا ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية في تغريدة له على موقع تويتر اليوم الثلاثاء: التقيت منسق الاتحاد الاوروبي لمفاوضات فيينا انريكي مورا. تبادلنا وجهات النظر حول الاوضاع الراهنة (للمفاوضات).



واضاف: يبدو ان المفاوضات الرامية لاحياء الاتفاق النووي هي الان على اعتاب العبور من خط النهاية.



ومازالت مفاوضات فيينا التي انطلقت في 27 كانون الاول/ديسمبر الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوما، مستمرة بين ايران ومجموعة "4+1" في مختلف المستويات، حيث تعكف الوفود المشاركة على حل وتسوية القضايا العالقة المتبقية، والتي هي بحاجة الى اتخاذ قرار سياسي من الطرف الاخر.



وبدوره قال مبعوث الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا "إنريكي مورا" إن المحادثات تمر بمنعطف مصيري وحاسم.



وعلق "إنريكي مورا" نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي وممثل الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا اليوم الثلاثاء على الوضع الحالي للمحادثات.



وكتب المسؤول في بروكسل في تغريدة على تويتر "محادثات فيينا حول الاتفاق النووي تمر بمنعطف مصيري وحاسم وبعد عشرة أشهر من المفاوضات ، نقترب من النهاية. النتيجة لا تزال غير معروفة. القضايا الرئيسية تحتاج إلى معالجة. لكن جميع الوفود تتفاعل بشكل كامل ويستمر العمل المكثف في فندق كوبورغ".



ويأتي تصريح إنريكي مورا ، نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ومبعوث الاتحاد الأوروبي إلى محادثات فيينا ، مع استمرار الجولة الثامنة من محادثات فيينا بشأن رفع اجراءات الحظر الأميركية عن إيران.



واستؤنفت محادثات فيينا في العاصمة النمساوية في 7 فبراير ، بعد انقطاع استمر 11 يومًا للتشاور بين الوفود وعواصمها ، بحضور وفود إيران ومجموعة 4 + 1 (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) وهي تجري على مستويات وأشكال مختلفة .



وكتب علي باقري كبير مفاوضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تويتر في فيينا يوم 17 فبراير "بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة ، اقتربنا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى ، ولكن لن يتم الاتفاق على اي شيء ، ما لم يتم الاتفاق على كل شيء" وإن الواقعية وتجنب الاطماع والانتباه إلى تجربة السنوات الأربع الماضية أمور ضرورية لتحقيق هذا الهدف ولقد حان الوقت كي تتخذ الأطراف المتفاوضة قرارا.