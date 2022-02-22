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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 20:17

رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى إفريقيا

رئيسي: مستعدون لتطوير التعاون ونقل المعرفة التقنية إلى إفريقيا
وأعرب الرئيس الايراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي، خلال لقائه مع رئيس موزمبيق فليبي نيوسي في الدوحة بعد ظهر اليوم الثلاثاء ، عن ارتياحه لبرامج التنمية في بلاده وقال ان نظرة الجمهورية الاسلامية الايرانية للدول الافريقية بانها اراض مليئة بالطاقات والموارد الغنيةالتي تعرضت للأسف للنهب من قبل الدول الغربية على مدى القرون الماضية.

وفي إشارة إلى أن الجمهورية الإسلامية تؤمن دائمًا بأن الدول الأفريقية لديها ابناء يعملون بجد ولديها احتياطيات ومواهب كبيرة للنمو والتنمية ، وقال رئيسي: "الحكومة الايرانية الحالية مستعدة لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي مع الدول الأفريقية ، وخاصة موزمبيق ونقل الخبرة والمعرفة التقنية لهذه الدول.

وقال "بعد انتصار الثورة الإسلامية ، كانت لدينا دائما علاقات طيبة مع الدول الأفريقية".

ولفت "رئيسي"، ان ايران رسخت علاقات جيدة في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية مع الدول الافريقية؛ مؤكدا ان الدول الافريقية تحظى بشعوب كادحة وثروات عظيمة، مما يتيح فرصا مناسبة لتعزيز الاواصر معها.

ومضى رئيس الجمهورية، ان الحكومة الايرانية اليوم عازمة على المضي بهذا الاتجاه قدما، وتسعى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الافريقية، لاسيما دولة موزنبيق.

كما حذر من محاولات الغرب وقوى الهيمنة العالمية الرامية الى نهب ثروات افريقيا؛ لافتا في هذا السياق الى جهود الكيان الصهيوني للانضمام الى الاتحاد الافريقي.

وصرح رئيسي، ان امريكا والغرب لا تريد سوى مصالحها ولم تتخذ اي خطوات من اجل الدول التي تستحوذ عليها؛ مبينا ان الفوضى المفتعلة ونشاطات التنظيمات الارهابية خلال السنوات الاخيرة في عدد من الدول الافريقية ناجمة عن تدخلات الغربيين والامريكيين في شؤون هذه البلدان؛ الامر الذي اقرّ به مسؤولون سابقون في واشنطن من انهم كانوا السبب في تاسيس جماعة داعش الارهابية.

الى ذلك، اكد رئيس جمهورية موزنبيق على رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال "نيوسي" خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم : نحن لدينا ثروات وموارد طبيعية وفيرة، نستيطع توظيفها بجهود المختصين الايرانيين لخدمة الشعب الموزنبيقي وبما يصب في توسيع العلاقات بين طهران ومابوتو.

واعتبر رئيس جمهورية موزنبيق، ان احد المشاكل الرئيسية التي تواجه سير التقدم والازدهار في بلاده، يعود الى انتشار ظاهرة الفوضى والارهاب التي تديرها ايادي من الخارج.
رقم : 980336
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