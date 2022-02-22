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الثلاثاء 22 شباط 2022 ساعة 20:40

اشتية يدعو الكونغرس الأميركي لاتخاذ إجراءات لحماية 'حل الدولتين'

اشتية يدعو الكونغرس الأميركي لاتخاذ إجراءات لحماية
جاء ذلك خلال اجتماعين منفصلين مع وفدين من الكونغرس الأميركي، اليوم الثلاثاء، في رام الله، يضمان 25 عضوا وعضوة معظمهم عن الحزب الديمقراطي.

وقال رئيس الوزراء: "ندعوكم للدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين في الكونغرس الأميركي من أجل حماية حل الدولتين، وكذلك إدانة الاستيطان التي يمثل العدو الحقيقي للعملية السياسية." ودعا للتأثير على الإدارة الأميركية من أجل تنفيذ تعهداتها وعلى رأسها فتح القنصلية الأميركية في القدس، والتي تمثل العنوان السياسي للولايات المتحدة في فلسطين.

من جانب آخر، جدد رئيس الوزراء المطالبة بضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التي تستهدف نشاط منظمة التحرير وفلسطين في الولايات المتحدة واعتبارها شريكا للسلام.

وقال "إن الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية وسياسية، حريصون على إجرائها ونريد منكم الضغط على "إسرائيل" لاحترام الاتفاقيات الموقعة معها بما فيها السماح بعقد الانتخابات في القدس".

ودعا رئيس الوزراء إلى إرسال لجنة من الكونغرس الأميركي للتحقيق في سياسات وإجراءات التمييز والفصل العنصري التي تنفذها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني، والتي وثقتها العديد من التقارير الدولية والإسرائيلية مثل تقارير"العفو الدولية"، و"هيومان رايتس ووتش"، و "بتسيلم".
مصدر : وكالات
رقم : 980344
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