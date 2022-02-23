الجعفري: سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال لوغانسك ودونيتسك

وفي لقاء مع قناتي "السورية"، و"الإخبارية السورية" قال الجعفري إن "الأمن القومي الروسي خط أحمر ولهذا جاء اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".



وحول المواقف من الإعلان الروسي قال الجعفري إن "الأحداث المرتبطة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإعلان روسيا الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا له علاقة بالجغرافيا السياسية ولهذا فالجميع معني بهذا الأمر".



وأوضح الجعفري أن سوريا وانطلاقا من مواقفها المبدئية تدعم اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وهي كانت أبدت قبل شهرين استعدادها للعمل على بناء علاقات مع الجمهوريتين في سياق المصالح المشتركة.