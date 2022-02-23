الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 10:24

كندا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا

كندا تفرض عقوبات على روسيا على خلفية ازمة اوكرانيا
وقال ترودو: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط في شراء سندات الدين الحكومية الروسية. وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أي تعاملات مالية معها".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعلن أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف "دينها السيادي ونخبتها".

واعترف بايدن في الوقت ذاته أن العقوبات الأمريكية ستضرب كذلك اقتصاد بلاده، متعهدا باتخاذ إجراءات لحمايته خاصة في ظل ارتفاع محتمل لأسعار الطاقة.

وقال بوتين، في خطاب ألقاه بهذه المناسبة، إن "الوضع في دونباس بات يتسم بطابع حاد وخطير من جديد"، معتبرا أن سكان المنطقة يتعرضون لـ"إبادة جماعية" من قبل "النظام القومي في كييف الذي استولى على السلطة جراء انقلاب 2014".
مصدر : وكالات
رقم : 980447
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
23 شباط 2022
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
23 شباط 2022
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
22 شباط 2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
محمد النوباني
22 شباط 2022
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
22 شباط 2022
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
22 شباط 2022
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
22 شباط 2022
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
22 شباط 2022
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
22 شباط 2022
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
21 شباط 2022
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»