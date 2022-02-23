الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 11:22

قاليباف: اميركا والكيان الصهيوني يسعيان لاثارة الخلافات بين الدول الاسلامية

قاليباف: اميركا والكيان الصهيوني يسعيان لاثارة الخلافات بين الدول الاسلامية
جاء ذلك خلال استقبال قاليباف لنائب رئيس المجلس الوطني الباكستاني قاسم خان سوري، حيث اشار الى العلاقات العميقة والمتجذرة بين البلدين والشعبين وقال: هنالك حدود طويلة مشتركة بين البلدين وتحظى القضايا الامنية والتنسيق بينهما باهمية مضاعفة ويتوجب على الحكومتين وكذلك مجموعتي الصداقة البرلمانية بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات الثنائية.

واشار الى الحظر الاميركي الظالم المفروض على ايران و"بناء على ذلك فان بذل المزيد من الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والتعاون الحدودي بين البلدين يحظى بالاهمية وان ايران على استعداد كامل لتعزيز العلاقات في مختلف المجالات".

وحول التعاون الدفاعي والامني بين البلدين الجارين قال: لحسن الحظ ان هنالك علاقات عميقة وجيدة بين القوات الامنية والشرطية الايرانية والباكستانية وفي ظل ذلك انخفضت ظواهر زعزعة الامن.

واكد قاليباف اهمية العلاقات بين مجموعتي الصداقة البرلمانية الايرانية والباكستانية في سياق تنمية التعاون الاقتصادي والثقافي وفي سائر المجالات

*قضية افغانستان

واعتبر قاليباف قضية افغانستان مهمة لكلا البلدين وكذلك وضع الحكومة القادمة ومشاركة جميع الفئات والمكونات فيها واضاف: ان اساس مشاكل المنطقة يعود لتدخلات وممارسات اميركا والكيان الصهيوني وبناء عليه يتوجب على الدول الاسلامية الانتباه الى ضرورة عدم المساس بقبح قضية العلاقة مع الكيان الصهيوني، وينبغي حتى على الحكومات والشعوب الاسلامية العمل على زيادة الكلفة على الدول التي تبادر لاقامة مثل هذه العلاقة حيث يتوجب ان تقف ايران وباكستان بقوة في هذا المجال.

*اميركا والكيان الصهيوني

واكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان اميركا والكيان الصهيوني يعاديان الاسلام من الاساس ويعدان عدوا جديا للاسلام بمناى عن القوميات والفئات واضاف: انهما يسعيان لاثارة الخلافات بين الدول الاسلامية عن طريق تشكيل مجموعات تعمل بالنيابة عنهما.
رقم : 980459
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
23 شباط 2022
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
23 شباط 2022
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
22 شباط 2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
محمد النوباني
22 شباط 2022
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
22 شباط 2022
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
22 شباط 2022
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
22 شباط 2022
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
22 شباط 2022
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
22 شباط 2022
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
21 شباط 2022
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
خطيب زاده: القضايا المتبقية في فيينا صعبة ومهمة ويتعين حلها
21 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»