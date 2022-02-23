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الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 12:10

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية
واعتقلت القوات الشيخ عبد الغني دويكات وهو والد الشهيد إسلام دويكات، وخالد حمايل من بيتا جنوب نابلس، والمحرر علي لولح من عورتا جنوبًا.

كما اعتقلت 5 مواطنين من قراوة بني حسان في سلفيت وهم: أرقم مرعي، وصادق ريان، والناشط حسان العربي، وحسني فواز مرعي وبلال علي عاصي.

ومن جنين، اعتقل المحرر الناشط إسلام أبو عون من جبع جنوبًا.

وجرى اعتقال المحرر محسن شريم من قلقيلية، والمحرر يحيى علوي من دير جرير شرق رام الله.

وسلم الاحتلال الشابين توفيق البواب والمحرر محمد حوامدة من البيرة بلاغات لمقابلة مخابرات الاحتلال، وذلك عقب اقتحام منزليهما وتخريب محتوياتهما.

ومن الخليل، اعتقل الاحتلال 12 مواطنًا من مخيم العروب شمالًا وهم: بسام بنات، وآدم بسام بنات، ومحمد طافش، وحسام محمد طافش، والفتى يوسف الراعي ووالده، وحمودة جوابرة، وحمزة جوابرة، والفتى كامل أبو هشهش، وعمار محمد جوابرة، وعمار محمود جوابرة والطفل محمد أبو شمعة.
مصدر : وكالات
رقم : 980470
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