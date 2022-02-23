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الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 15:39

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 227 حالة وفاة جديدة بكورونا

وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 227 حالة وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليوم الاربعاء عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 135 الفا و726 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 15 الفا و340 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 6 ملايين و998 الفا و975 شخصا.

وأضافت أن 3آلاف و984 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمصابين المغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و561 الفا و376شخصا لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 46 مليونا و862 الفا و129 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.
رقم : 980499
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