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الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 15:50

نائب رئيس أركان القوات المسلحة يزور الجزر الثلاث في الخليج الفارسي

نائب رئيس أركان القوات المسلحة يزور الجزر الثلاث في الخليج الفارسي
وتفقد العميد أمير عزيز نصيرزاده برفقة بعض مساعدي هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقادة وخبراء، مختلف الوحدات القتالية والعملياتية والمساندة للوحدات البحرية التابعة لحرس الثورة في جنوب البلاد، واطلع على الجاهزية والقدرة القتالية العملياتية لهذه الوحدات.

وزار العميد أمير نصير زاده جزر تنب الكبرى وتنب الصغرى وبوموسى للتحقق من الجاهزية والقدرة القتالية للمقاتلين في هذه الجزر، وتفقد الوحدات العائمة والصاروخية والطائرات المسيرة والقواعد البحرية في الجزر.

وخلال هذه الزيارة أكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية على التنفيذ الصحيح والسريع للمهام الموكلة لرفع القدرات الدفاعية.
رقم : 980501
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