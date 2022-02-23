لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘

تنظم الجمعية اللبنانية للفنون رسالات والمستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان بالتعاون مع وزارة الثقافة اللبنانية "أيام الفجر الثقافية"

وذلك ابتداءً من مساء الإثنين 28 شباط 2022 عند الساعة 7:00 مساءً في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري.



"أيام الفجر الثقافية" هو باقة متنوعة من الأنشطة الإبداعية والفعاليات الفنية والثقافية، تتزامن مع زيارة وزير الإرشاد والثقافة في إيران الدكتور محمد مهدي اسماعيلي يرافقه مجموعة من المدراء العامين والمستشارين والفنانين العالميين ضمن اختصاصات فنية متنوعة، والتي سيتم استضافتها في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري وفي مجموعة من الأماكن والمراكز الثقافية في مختلف المناطق اللبنانية لمدة 6 أيام ضمن البرنامج الآتي؛



● الاثنين 28 شباط 2022،



- أمسية موسيقية أوركسترالية للأوركسترا الوطنية الإيرانية بقيادة المايسترو "برديا كيارس" مؤلفة من حوالي 45 عازف في زيارة استثنائية وأولى لها إلى لبنان، يشاركهم مجموعة من العازفين والكورال من لبنان، وذلك الإثنين عند الساعة 7:00 مساءً في مسرح رسالات- المركز الثقافي لبلدية الغبيري.



الأوركسترا الوطنية الإيرانية تأسست عام 1998، وقامت بالعديد من العروض الموسيقية المهمة في مختلف الدول العربية والعالمية، مثل العرض المشترك مع أوركسترا سويسرا في جنيف، وعروض موسیقیة مشتركة مع فنانين عالميين.



- افتتاح معرض "طلوع" الفني والحرفي، والذي يستمر حتى السبت 5 آذار في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري، حيث يستضيف المعرض 9 فنانين لمختلف أنواع الحِرَف يؤدّون عروض وتطبيق حيّ أمام روّاد المعرض، والحِرَف هي:



1- فن الكارتون و الكاريكاتور؛ الفنان محمد علي رجبي.

2- فن التخطيط؛ الفنان عزيز الله كَلكارزاده.

3- فن حياكة السجاد؛ الفنانة جيلا رسام عرب زاده.

4- فن التصوير؛ الفنان أمير علي جواديان.

5- فن فسيفساء الخشب؛ الفنان محسن كاوه.

6- فن الخط؛ الفنان شكرالله برومند.

7- فن التطريز؛ الفنانة مريم فاميل سماك جلالي.

8- فن التذهيب والتلوين؛ الفنانة زينب شاهي.

9- فن الموزاييك والزخرفة؛ الفنانة راحلة شاهسواراني.



المعرض يفتح أبوابه ويستقبل الزوّار يوميًا من الثلاثاء 1 آذار ولغاية السبت 5 آذار من الساعة 1:00 ظهرًا وحتى 9:00 مساءً في مسرح رسالات - المركز الثقافي لبلدية الغبيري.



* الثلاثاء 1 آذار؛



- ندوة تحت عنوان "التعددية الثقافية بين المواطنة والانتماء" في مقر المركز العالمي لحوار الحضارات (لقاء)، بطريركية الروم الكاثوليك في الربوة، عند الساعة 10:00 صباحًا.

الندوة برعاية معالي وزير الثقافة في لبنان القاضي محمد وسام المرتضى وفي أجواء الذكرى الثالثة لانتصار الثورة الاسلامية في إيران، وتكريسًا لمنظومة القيم المشتركة بين الإسلام والمسيحية. كما تنظمها المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في لبنان بالتعاون مع المركز العالمي لحوار الحضارات.

الندوة بمشاركة نخبة من الشخصيات الفكرية والثقافية ورجال الدين من كافة الطوائف والمذاهب.



- افتتاح الفيلم السينمائي "أحداث الظهيرة 2 – وقع الدماء" (رد خون)، يُعرض للمرة الأولى في لبنان، بحضور المنتج السيد محمود رضوي، عند الساعة 7:00 مساءً في مسرح رسالات.



"أحداث الظهيرة 2 – وقع الدماء" (رد خون) هو فيلم سينمائي إيراني، وهو الجزء الثاني من فيلم "أحداث الظهيرة" (ماجر اي نيمروز )، حائز على ثلاث جوائز في مهرجان الفجر، للمخرج محمد حسين مهدويان.



يتناول الفيلم الأحداث التي حصلت عام 1988 حيث لاحظت قوات الأمن الإيرانية نشاطًا لعملاء منظمة "منافقي خلق" بعد إعلان القرار 598، وقامت بإرسال اثنين من ضباط الأمن في مهمة إلى بغداد لتصفية عباس رزيباق قائد العملية التي كانت تخطط المنظمة للقيام بها عبر توغّل واجتياح واسع في الأراضي الإيرانية. لكن حصل ما لم يكن بالحسبان.



- أمسية موسيقية تحييها الأوركسترا الوطنية الإيرانية بقيادة المايسترو "برديا كيارس" في قصر الأونيسكو، تنظمها وزارة الثقافة في لبنان وبرعاية وحضور معالي وزير الثقافة في لبنان القاضي محمد وسام المرتضى وحضور معالي وزير الثقافة والإرشاد الإيراني الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، وذلك مساء الثلاثاء 1 آذار عند الساعة 8:00 في قصر الأونيسكو في بيروت.



● الأربعاء 2 آذار؛



- لقاء ثقافي حواري مع وزير الثقافة والإرشاد الإيراني الدكتور محمد مهدي اسماعيلي، يتخلله حوار وأسئلة من الشخصيات والحضور.



اللقاء برعاية رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران، تنظمه المستشارية الثقافية للجمهورية الاسلامية في لبنان في الذكرى الثالثة والأربعين لفجر انتصار الثورة الاسلامية في إيران وذلك الأربعاء 2 آذار عند الساعة 10:00 صباحًا،

في قاعة كمال جنبلاط، كلية الحقوق العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية فرع الحدث.



- أمسية "إنّما بُعِثت"؛ وهي أمسية تجمع بين الشعر والموسيقى التراثية، تحييها الفرقة الموسيقية التراثية الإيرانية بمشاركة المنشد محمد محيدلي من لبنان، تتخللها قراءات شعرية.



الأمسية برعاية وزير الثقافة والارشاد الإيراني الدكتور محمد مهدي اسماعيلي وفي أجواء المبعث النبوي الشريف، تنظمها المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية في لبنان والجمعية اللبنانية للفنون رسالات وذلك مساء الأربعاء عند الساعة 7:00 في مسرح رسالات – المركز الثقافي لبلدية الغبيري.



والجدير ذكره أن وزير الثقافة والارشاد الإيراني الدكتور محمد مهدي اسماعيلي والوفد المرافق له سيقوم بزيارة لمختلف المناطق اللبنانية ولقاء عدد من كبار المسؤولين اللبنانين.