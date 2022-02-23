سوريا.. استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 بانفجار وادي بردى

وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ل سانا أن انفجار جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محل لتجميع وبيع الخرداوات في قرية الحسينية بمنطقة وادي بردى تسبب باستشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح.