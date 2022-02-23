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الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 21:42
سوريا.. استشهاد مواطنين اثنين وإصابة 5 بانفجار وادي بردى
وذكر مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ل سانا أن انفجار جسم غريب من مخلفات التنظيمات الإرهابية في محل لتجميع وبيع الخرداوات في قرية الحسينية بمنطقة وادي بردى تسبب باستشهاد شخصين وإصابة خمسة آخرين بجروح.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
980545
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