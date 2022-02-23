الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 23 شباط 2022 ساعة 21:48

صحيفة امريكية: السعودية ترتكب جرائم حرب في حجة

صحيفة امريكية: السعودية ترتكب جرائم حرب في حجة
وقالت صحيفة مورنينق ستار الامريكية ان السعودية متهمة بارتكاب جرائم حرب بعد مقتل 11 شخصًا على الأقل ، معظمهم من الأطفال ، في غارة جوية على منطقة مدنية في محافظة حجة شمال غرب اليمن اول امس.

حيث ضرب الصاروخ منزل أحمد محمد تمري في ساعة مبكرة في هجوم هو الثاني خلال أقل من 24 ساعة. وقالت تقارير أولية إن سبعة أطفال تتراوح أعمارهم بين 18 شهرًا و 14 عامًا قتلوا في الهجوم ، رغم أن عدد القتلى قد يرتفع ، وفقًا لشهود عيان.

كما لقيت امرأة يُعتقد أنها والدة الأطفال مصرعها نتيجة القصف.

وقال محمد علي الحوثي ، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن ، إن الاستهداف المستمر للسكان المدنيين الفقراء في البلاد يعد "جريمة حرب وإرهابًا متعمدًا".

وقالت الصحيفة بان السعودية كثفت هجماتها على اليمن في الأسابيع الأخيرة واستهدفت الصواريخ أقسامًا رئيسية من البنية التحتية والمناطق المدنية ، رغم أن الرياض تصر على أن عملياتها تستهدف مراكز الطائرات المسيرة.

واضافت بانه في الشهر الماضي قتل ما لا يقل عن 60 شخصا وأصيب 200 في غارة جوية على سجن في صعدة شمال اليمن.

وفي هجوم آخر استهدفت صواريخ برج اتصالات في مدينة الحديدة الساحلية وأسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال كانوا يلعبون كرة القدم في الجوار.

وجاءت أحدث جرائم الحرب تلك بعد يوم من خرق التحالف بقيادة السعودية لوقف إطلاق النار في 163 مناسبة على الأقلوشمل ذلك ست رحلات تجسس و 54 هجوم مدفعي على الحديدة.

واكدت الصحيفة ان المملكة تنتهك باستمرار اتفاقية ستوكهولم التي توسطت فيها الأمم المتحدة ، والموقعة في ديسمبر 2018 ، والتي تتضمن وقف إطلاق النار على طول جبهة الحديدة بهدف إنهاء الحصار المفروض على الميناء.

ووفقًا لتقرير للأمم المتحدة صدر في نوفمبر ، فقد توقع وفاة 377000 شخص نتيجة الحرب بحلول نهاية عام 2021.

ويعتمد حوالي 70 في المائة من سكان اليمن على المساعدات الإنسانية فيما يُقال إنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. واشارت الصحيفة الى انه وبالرغم من ذلك تواصل الدول الغربية بيع الأسلحة للرياض حيث وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن مؤخرًا على بيع صواريخ جو - جو بقيمة 650 مليون دولار (478 مليون جنيه إسترليني) للسعودية على الرغم من الأدلة المتزايدة على جرائم الحرب التي ارتكبتها. .
 
مصدر : وكالات
رقم : 980547
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
23 شباط 2022
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
23 شباط 2022
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
22 شباط 2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
محمد النوباني
22 شباط 2022
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
22 شباط 2022
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
انطلاق جلسة مجلس الأمن بشأن لوغانسك ودونيتسك
22 شباط 2022
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
فلسطين في ميدان الرياضة... لعبة الشرف والکرامة
22 شباط 2022
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
كيف اظهرت طائرة "حسان" الترجمة العملية لخطاب السيد حسن نصر الله؟
22 شباط 2022
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
ولادة "الثبات الوطني" في البيت الشيعي العراقي.. الطبيعة والأهداف
22 شباط 2022
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
رئيسي : التوصل الى اتفاق مع الغرب رهن بإلغاء الحظر وضمان مصالح الشعب الايراني
21 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن