زيلينسكي: لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر

اسلام تايمز (اوكرانيا) - دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس مواطنيه إلى عدم الهلع من الهجوم الروسي الذي يضرب بلادهم وأعلن حالة الأحكام العرفية.