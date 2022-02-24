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أوروبا
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الخميس 24 شباط 2022 ساعة 11:03
زيلينسكي: لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر
وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو على فيسبوك «لا داعي للهلع نحن مستعدون لأي شيء وسننتصر».
وأضاف أن روسيا نفذت ضربات ضد البنية التحتية العسكرية وحرس الحدود.
مصدر :
وكالات
رقم :
980629
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