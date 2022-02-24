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الخميس 24 شباط 2022 ساعة 11:08

السيد الصدر يدعو الى تغليب مبدأ الحوار بين روسيا وأوكرانيا

السيد الصدر يدعو الى تغليب مبدأ الحوار بين روسيا وأوكرانيا
وقال الصدر، في تغريدة على "تويتر"، إن "روسيا تعتبر أوكرانيا مصدر قلق غربي ضد مصالحها وتعتقد في نفس الوقت أن لأمريكا الأثر الكبير على السياسة الأوكرانية وتعاملاتها معها".

وشدد على "ضرورة تغليب مبدأ الحوار بين البلدين الجارين المسيحيين، فالحرب لا طائل منها على الإطلاق".

وتابع قائلا: "فما كانت الحروب يومًا حلًا للمشاكل، بل هي زيادة في كثرة المشاكل والأزمات، وخصوصًا لمثل هذه الحرب التي قد تجر العالم بأسره لحرب لا هوادة فيها".

وأردف: "أقول هذا عن تجربة عراقية مريرة من الحروب، بل وتجربة عربية أو قل إسلامية حالية مليئة بالحروب والدماء، لم نجن منها إلا الخراب والضعف والتشتت في خضم استفحال التشدد والإرهاب في بلداننا العربية والإسلامية".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في منطقة دونباس، وذلك بعد أيام من اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.
مصدر : وكالات
رقم : 980631
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