استشهاد مواطن يمني في قصف سعودي على صعدة

وأوضح مصدر أمني یمني بصعدة، أن العدوان السعودي واصل استهداف مديرية شدا بالمدفعية ما أدى إلى استشهاد مواطن.



ولفت المصدر إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المنازل والقرى الآهلة بالسكان بهدف بث الرعب في أوساط السكان وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.