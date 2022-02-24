استشهاد مواطن يمني بغارة لطيران العدوان على حجة

وأوضح مصدر أمني يمني، أن طائرة تجسسية استهدفت سيارة مواطن في الطريق الرابط بين مدينة شفر بحجة وسوق خميس الواعظات بالحديدة، ما أدى إلى استشهاده.



وأدان المصدر بشدة استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين في انتهاك واضح وسافر لحقوق الإنسان.