الصحة اليمنية تعلن دخول القطاع الصحي حالة حرجة بسبب أزمة الوقود

وأعلن وزير الصحة اليمني الدكتور، طه المتوكل، دخول القطاع الصحي حالة حرجة بسبب استمرار تحالف العدوان في احتجاز سفن الوقود.



وشدد وزير الصحة على أن المنظمات الأمية والدولية العاملة في اليمن معنية بتشكيل فريق عمل موحد للضغط وإدخال احتياجات القطاع الطبي من الوقود إذا كانت جادة في معالجة الوضع الإنساني.



وأشار إلى احتياج القطاع الصحي شهريا 6 مليون لتر من الديزل لتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأكسجين والمصانع الدوائية.



وجدد وزير الصحة الدعوة إلى تحييد القطاع الصحي عن الاستهداف وضمان إمدادات الوقود، محملا تحالف العدوان المسؤولية والأمم المتحدة الصامتة أمام هذه الجريمة ضد الإنسانية المتمثلة باحتجاز سفن الوقود وتهدد حياة الالاف نتيجة ذلك.