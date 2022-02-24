الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 شباط 2022 ساعة 20:01

الحوثي: ذكرى الشهيد القائد محطة للتزود من المبادئ والقيم السامية

الحوثي: ذكرى الشهيد القائد محطة للتزود من المبادئ والقيم السامية
وافاد موقع "انصار الله"، ان ذلك جاء في كلمة ألقاها اليوم الخميس، في اللقاء الموسع الذي نظمته الدائرة الاجتماعية لأنصار الله والوحدة الاجتماعية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، لإحياء الذكرى السنوية للشهيد القائد، حسين بدر الدين الحوثي، ومناقشة آخر المستجدات على الساحة اليمنية.

وأوضح محمد علي الحوثي أن الشهيد القائد كان رمزاً ثابتاً وصاحب رؤية ثاقبة، ناقش القضايا التي تهم الأمة، وأوجد لها الحلول والمعالجات من واقع الثقافة القرآنية.

وأشار إلى أن الشهيد القائد كان له نظرة واسعة حول إعادة بناء منظومة التعليم من خلال اطلاعه على كثير من الدراسات العلمية، وإسهاماته في العمل السياسي والبرلماني، كعضو في مجلس النواب، بما يسهم في بناء جيل مرتبط بالله تعالى.

ونوّه بمناقب الشهيد القائد وأخلاقه ورؤيته الاستشرافية لمؤامرات ومخططات العدوان الأمريكي- الصهيوني على اليمن، انطلاقاً من مسؤوليته واحساسه بالخطر المحدق بالأمة واليمن بصورة خاصة، وهو ما كشف عنه صوابية المشروع الذي جاء به.

واستعرض عضو السياسي الأعلى إسهامات الشهيد القائد، منذ بداية انطلاق مشروع الثقافة القرآنية وإطلاق الصرخة المدوّية في وجه أمريكا والعدو الصهيوني، ومنطلقات وخصائص وشمولية المشروع، ودور الشهيد القائد في مواجهة مشروع قوى الهيمنة في اليمن.

ولفت إلى حاجة الناس اليوم إلى العودة الصادقة إلى نهج الشهيد القائد الذي حمل أفكاراً وقيماً ومبادئاً مستمدة من القرآن الكريم، وآثرها في التخطيط والإدارة وبناء ونهضة الأمة .. مبيناً أن الأمة، التي ابتعدت عن تطبيق كتاب الله، لن تحظى بالنصر وستظل في حروب مستمرة في ظل اعتقاد كل طرف من أبناء الأمة أنه على الحق.

وفي الفعالية بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى، استعرض رئيس الدائرة الاجتماعية في المكتب التنفيذي لأنصار الله، علي المتميز، دلالات إحياء ذكرى سنوية الشهيد القائد لاستلهام معاني الصمود والتضحية والبذل والعطاء في ترسيخ القيم والمبادئ والهوية الإيمانية التي حملها مشروع الشهيد القائد.

واعتبر احياء الذكرى محطة لشحذ الهمم والعزم والوعي والبصيرة، والسير على درب الشهيد القائد التي جسدها في حياته الجهادية لمناهضة المشروع الاستعماري الأمريكي – الصهيوني.

وتطرّق المتميز إلى منظومة القيم والمبادئ التي حملها مشروع الشهيد القائد، لإعادة الأمة إلى مجدها وقيمها وأخلاقها، لتحكم واقع الإنسان وسلوكه وتصرفاته .. داعياً أبناء الشعب اليمني إلى التفاعل مع عملية “إعصار اليمن” باستمرار رفد الجبهات بالمال والرجال، والقوافل العينية والمالية، لتطهير البلاد من دنس الغزاة والمحتلين.

تخللت الفعالية، بحضور عدد من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، قصيدة للشاعر معاذ الجنيد، وفقرات فنية لفرقة الصمود.

وفي ختام الفعالية، قدّمت الدائرة الاجتماعية درع الوفاء لأسرة الشهيد القائد، تقديراً للمواقف البطولية التي سطرها الشهيد القائد بكل شجاعة واستبسال حتى نال الشهادة، ودرع الصمود لقائد الثورة عهداً ووفاءً في السير على درب الشهيد القائد حتى تحقيق النصر المؤزر.
مصدر : وكالات
رقم : 980700
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
23 شباط 2022
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
23 شباط 2022
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
22 شباط 2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
محمد النوباني
22 شباط 2022
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
22 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘