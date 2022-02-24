الأزمة الليبية...استمرار صراع الدبيبة وباشاغا

وأوضح في بيان صحافي، "يعلن فتحي باشاغا، رئيس الوزراء المكلف، عن الجهوزية الحكومية، وإحالتها لمجلس النواب اليوم الخميس".



وأشار البيان، إلى أن ذلك جاء "عقب مشاورات موسعة مع كافة الأطراف السياسية، والتواصل مع مجلسي النواب والأعلى للدولة، والاطلاع على العديد من المقترحات بشأن تشكيل الحكومة وفق معايير الكفاءة والقدرة، وتوسيع دائرة المشاركة الوطنية".



وفي ذات الوقت، وجه مجلس النواب الدعوة لأعضائه لعقد جلسة الاثنين المقبل، دون توضيح إذا ما كانت مخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة باشاغا، أو جلسة تشاورية لبحث الأسماء المقدمة فقط.



وعيّن مجلس النواب قبل أسبوعين والذي يتخذ من الشرق مقرّا وزير الداخلية السابق والسياسي النافذ فتحي باشاغا (60 عاما) رئيسا للحكومة ليحل محل عبد الحميد الدبيبة، لكن هذا الأخير أكد عدم تخليه عن السلطة إلا لسلطة منتخبة.



ووجه مجلس النواب دعوة لعقد جلسة الاثنين المقبل، من المرجح أن تنظر في التشكيلة الوزارية المقدمة من باشاغا.



كما قدم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الاثنين الماضي، مبادرة لتنظيم الانتخابات البرلمانية وترحيل الانتخابات الرئاسية، قبل نهاية يونيو القادم.



وكان قد أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عن خطة لإجراء انتخابات في الصيف المقبل مع سعيه للبقاء في السلطة، رغم محاولة البرلمان إزاحته لتعيين حكومة جديدة.



وجدّد الدبيبة تعهده بعدم التنحي إلّا بعد انتخابات وطنية، متحديًا تعيين البرلمان وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا خليفة له في رئاسة الوزراء.



وقال الدبيبة: "إن حكومة الوحدة الوطنية ستجري انتخابات برلمانية تعقبها انتخابات رئاسية في يونيو/ حزيران المقبل".



وأضاف: "إن المسار الذي يتبناه البرلمان يهدّد بإعادة البلاد إلى الانقسام. وسيؤدي حتمًا إلى الحرب مرة أخرى".





وفي هذا الصدد اعتبر خبراء سياسيون أن الدبيبة يعتمد على الضغط الشعبي أكثر من اعتماده على الاتفاق أو على القوانين.



وقال الخبراء: "لم يعد هناك قيمة لكل القوانين المعمول بها حاليًا في الساحة الليبية، فالكل يفسرها بما يهوى".



كما انتقد إجراء الانتخابات بالطريقة التي ذكرها الدبيبة ولا سيما في ظل "الشعبوية والاصطفاف والمغالبة".



وأشار إلى أن إبعاد الدبيبة عن المشهد السياسي بذريعة فساد حكومة الوحدة الوطنية سياسي وله أبعاد استخباراتية. وأضاف: "واضح أنها لعبة استخبارات مصرية والكل يعلم هذا".



وحول تذرع البرلمان بأن حكومة الدبيبة "حكومة فاسدة"، لفت الخبراء إلى أنه "لا يمكن القول إنّ حكومة الدبيبة فاسدة على الرغم من تحفظاتنا على الإهدار الكبير للمال" إلّا بعد صدور حكم قضائي أو تحقيق قانوني.



وأشار الخبراء إلى "إدانة ديوان المحاسبة لباشاغا بالفساد وهدر المال العام عندما كان وزيرًا للداخلية عام 2019"، حسب قوله.



وجاء اختيار باشاغا، بعدما اعتمد مجلس النواب الأسابيع الماضية، خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهراً كحد أقصى، ما تسبب في انقسام ورفض حول تعطيل إجرائها إلى هذا التاريخ البعيد.



وضمن هذا الإطار، عُيّن الدبيبة من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي قبل سنة على رأس حكومة انتقالية، مهمتها توحيد المؤسسات وقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية حدد موعدها في 24 ديسمبر الفائت.