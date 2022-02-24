ردود الفعل الدولية ازاء العملية العسكرية الروسية في اوكرانيا

الحرب الباردة بين روسيا وأوكرانيا ما لبثت أن اشتعلت شرارتها في ساحة الميدان، بعد قرار روسيا شن عملية عسكرية في أوكرانيا، بعد يومين على اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين اوكرانيتين في دونباس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يريد الدفاع عنها إزاء العدوان الأوكراني وأعطى إشارة إطلاق العملية.



وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "اتخذت قرار شن عملية عسكرية خاصة، سنبذل أقصى جهودنا لنزع السلاح وإزالة الطابع النازي لأوكرانيا، لا نخطط لاحتلال أراض أوكرانية ولا ننوي فرض أي شيء بالقوة على أحد، وندعو الجنود الأوكرانيين إلى إلقاء أسلحتهم".



,أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت عدة مراكز قيادة عمليات عسكرية أوكرانية مشيرة إلى أن القوات الموالية لها دمرت العشرات من الآليات العسكرية الأوكرانية في معارك غربي لوغانسك.



تطورات متسارعة شهدتها الأزمة الأوكرانية بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية ضد كييف.



وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها دمرت العديد من مراكز قيادة العمليات العسكرية الأوكرانية وأن القوات الموالية لها دمرت العشرات من الآليات العسكرية الأوكرانية في معارك غربي لوغانسك.



الوزارة أشارت في بيان إلى أن الضربات الروسية، أخرجت العشرات من المنشآت العسكرية البرية الأوكرانية و11 مطاراً عسكرياً من الخدمة، معلنة إن حرس الحدود الأوكراني أخلوا كل مراكزهم على طول الحدود الروسية الأوكرانية.



مصادر محلية اشارت إلى أن دخانا أسود شوهد يتصاعد فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع وسط كييف، فيما نقلت مصادر إعلامية أمريكية عن مسؤول أوكراني قوله إنه يعتقد أن مئات الجنود الأوكرانيين قتلوا وجرحوا في ضربات جوية وهجمات صاروخية روسية خلال الساعات الماضية.



من جانبها أعلنت الشرطة الأوكرانية أن روسيا نفذت أكثر من مئتي هجمة منذ بدء عمليتها والقتال مستمر في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن القصف الروسي استهدف منطقة سكنية وأدى لسقوط عدد من الضحايا.



وزارة الدفاع الأوكرانية أشارت من جهتها إلى إن البلاد تتعرض لهجوم روسي من ثلاثة محاور في الشمال والجنوب والشرق، وأن الجيش الروسي يستخدم صواريخ باليستية في الهجمات، فيما ذكر حرس الحدود الأوكراني أن القوات الروسية تخترق حدود الدولة من منطقة كييف، وتدخل معدات عسكرية عبر نقاط تفتيش.



كما أعلن الجيش الأوكراني عن مقتل نحو 50 من القوات الروسية وتدمير ست طائرات في شرقي أوكرانيا، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية جملة وتفصيلا.



هذه الخطوة قوبلت بعاصفة من الانتقادات الغربية وردود الفعل، هدد خلالها الزعماء الاوروبيون بعقوبات غير مسبوقة على روسيا، وشبهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأفعال ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية.



من جانبه ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم غير المبرر للقوات العسكرية الروسية، مؤكدا ان 'العالم سيحاسب روسيا.



ومن جهته قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "الهجوم الروسي على أوكرانيا لحظة فارقة في تاريخ القارة الأوروبية، السلطات الروسية تتحمل مسؤولية هذا العمل على أوكرانيا بالكامل وهو انتهاك للقانون الدولي، أوروبا كلها موحدة في مواجهة التهديدات الروسية، وكل حلفاء الناتو فرضوا عقوبات قوية على روسيا وقدموا مساعدة عسكرية لأوكرانيا".



وفي سياق متصل قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "فرنسا سترد دون تخاذل على التحرك العسكري الروسي ضد أوكرانيا، على روسيا أن تتوقع عقوبات قاسية تستهدف الجيش والاقتصاد وقطاع الطاقة لديها".



وبدوره قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "لا أعتقد أن الديکتاتور الروسي سيتمکن أبدا من قمع الشعور القومي لدي الأوکرانيين واعتقادهم الراسخ بأن بلادهم يجب أن تکون حرة".



واعتبر المستشار الالماني اولاف شولتس أن العملية العسكرية انتهاك فاضخ للقانون الدولي، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا وطالب بوتين باسم الإنسانية إعادة القوات الروسية لتفادي اندلاع ما يمكن أن يكون أسوأ حرب في أوروبا منذ بداية القرن.



كما دان الاتحاد الأوروبي ما وصفه سلوك روسيا غير المبرّر وحذر من أن نظام الرئيس الروسي سيواجه عزلة غير مسبوقة بعد تدخله العسكري في أوكرانيا.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي وضع خطة لاستقبال اللاجئين الذين يحتمل قدومهم من أوكرانيا إلى الدول المحاذية لها.



وأضافت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم: " كنا نأمل في الأفضل منذ شهور، لكننا نستعد لحدوث الأسوأ".



وتابعت رئيسة المفوضية الأوروبية: "والآن، بالتعاون مع خدمات الحدود، أعددنا خطة لاستقبال لاجئين من أوكرانيا في البلدان الحدودية في الاتحاد الأوروبي".



في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.



أما الموقف الصيني جاء متفهما لمخاوف روسيا المنطقية على الصعيد الأمني، فالمسألة الأوكرانية ترتبط بتاريخ خاص ومعقّد.