قائد الجيش الايراني: مصير ايران بيدها

وقال اللواء موسوي في تصريحه اليوم الخميس خلال اجتماعه بقادة ومسؤولي وحدات الجيش في شمال شرق البلاد: ان التضحية بالنفس من اجل امن وراحة المواطنين تعد ثقافة مأسسية في الجيش وان حب الولاية وقائد الثورة وخدمة الشعب متاصلة في قلوب وارواح كوادر الجيش البواسل.



واضاف: انه وببركة الجمهورية الاسلامية الايرانية فان مصيرنا بايدينا وباقرار الاعداء لن يحصل امر في المنطقة دون رغبة وارادة ايران وهذا منجز تحقق بجهود وجهاد القوات المسلحة.



واكد ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية طليعي على الدوام في تقدیم الخدمة والاغاثة للمواطنين في الكوارث والازمات بحيث ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعرب عن سروره مرارا لمشاريع الجيش في سیاق خدمة الشعب وازالة الحرمان.