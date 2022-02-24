الصفحة الرئيسية
0
الخميس 24 شباط 2022 ساعة 22:45

مركز حقوقي: التعذيب ممارسة ممنهجة في سجون الإمارات

مركز حقوقي: التعذيب ممارسة ممنهجة في سجون الإمارات
وكشف المركز عبر تقرير له بعنوان (أنماط التعذيب في الإمارات العربية المتحدة)، أشكالَ التعذيب في السجون خلال الفترة التي تلت عام 2011، وهي الفترة التي يقول التقرير إنها كانت “تدشيناً لحقبة من الاعتقالات الجماعية، أدت إلى وضع جميع المدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان أو حملتهم إلى مغادرة البلاد في المنافي”.

وأوضح التقرير أن أحد الأنماط التي تجدر الإشارة إليها بشكل خاص، هو اعتماد السلطات على الاختفاء القسري لممارسة التعذيب، حيث يتم ذلك بعيداً عن متابعة المحامي أو أسرة المعتقل أو منظمات حقوق الإنسان.

وقدم المركز بشكل خاص قضية (الإمارات 94) كمثال يجسد بنحو خاص “الأبعاد الفادحة لهذه الممارسات وطبيعتها الممنهجة”، حيث حوكم المتهمون بعد اعتقالهم تعسفياً وإخضاعهم للإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، ثم إدانتهم بناء على أدلة “انتزعت بالإكراه”.

ووفقاً للتقرير، فإن إخفاء المعتقلين قسرياً، ثم إخضاعهم لمحاكمات خلف الأبواب المغلقة دون حضور ممثل الدفاع مع وجود “إجراءت معيبة تشوبها انتهاكات جسيمة” مثل قبول المحاكم اعترافات منتزعة تحت التعذيب، هو أمر متكرر للغاية في نظام “العدالة” الإماراتي.

وسلط التقرير الضوء على إفلات الجناة من العقاب، والانتقام الوحشي الذي تمارسه السلطات ضد من يحاولون كشف التعذيب أو مساءلة الجناة.

وذكر أن الحالات التي وثقها المركز تكشف أن الأفعال الانتقامية يمكن أن تمتد لتطال أفراد الأسرة، وأن مساعي المحتجزين لمحاسبة الجناة تقابل بعقوبات شديدة وبإيقاع مزيد من التعذيب.

وحسب التقرير، فإن حالة مريم البلوشي وأمينة العبدولي، تعد مثالاً على الانتقام الذي تمارسه السلطات الإماراتية ضد أي شخص يحاول إلقاء الضوء على ما يجري وراء الأبواب في السجون، حيث تعرضتا إلى أعمال انتقامية بسبب جهودهما الشجاعة للتنبيه على ما لقيتاه من إساءة المعاملة في سجن الوثبة.

وقال التقرير إن السلطات الإماراتية قامت بإحالة البلوشي والعبدولي للنيابة العامة بتهمة تسريب “معلومات كاذبة” ، ودأبت على وضعهما في الحبس الانفرادي عقاباً لهما.

كما أشار التقرير إلى حالات أخرى مثل الانتقام من الناشط الحقوقي المعتقل أحمد منصور بسبب رسائله المسربة من السجن، والتي كشف فيها حقائق مهمة عن معاناته ومعاناة السجناء الآخرين.

واتهم التقرير المجتمع الدولي والشركات التجارية بالتواطؤ والصمت على جرائم التعذيب داخل السجون الإماراتية وخارجها.

ونبه إلى أنه في الوقت الذي يتم الكشف فيه عن قيام أبوظبي بإساءة استخدام تكنولوجيا برمجيات التجسس، ويواجه فيه مسؤولون إماراتيون دعاوى قضائية بتهم التعذيب، يتم انتخاب الإمارات عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن تصدّر الإمارات للمشهد الدولي في الوقت الراهن، وما تحظى به من قبول ومصداقية على الصعيد الدولي يبعث بإشارة خطيرة مفادها أن حماية الحقوق والحريات الأساسية ستبقى مطلباً هامشياً مادامت المصالح السياسية والاقتصادية تحتل موقع الصدارة.
مصدر : وكالات
رقم : 980723
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
فضيحة الأمريكي المجرم.. تغير في النظرة الكردية لواشنطن
23 شباط 2022
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
التطبيع المغربي - الاسرائيلي استعمار اقتصادي
23 شباط 2022
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
أنيس النقاش... «مناضل بلا حدود»
22 شباط 2022
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
في الذكرى الآولى لرحيل عاشق فلسطين أنيس النقاش
محمد النوباني
22 شباط 2022
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
نهاية معركة حرض.. فضيحة جديدة للسعودية في الأداء الميداني - العسكري
22 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘