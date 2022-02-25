الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 09:02

الكرملين: بوتين يطلع الرئيس الإيراني على الوضع في أوكرانيا

الكرملين: بوتين يطلع الرئيس الإيراني على الوضع في أوكرانيا
وقال الكرملين في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الخميس، إن الرئيس بوتين "أطلع نظيره على الوضع حول أوكرانيا على خلفية القرار عن تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية السكان المدنيين في جمهوريتي دونباس بالتوافق مع القانون الدولي والالتزامات بموجب معاهدتي الصداقة والتعاون مع دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

وأضاف الكرملين أن الرئيس الإيراني بدوره، "أكد تفهمه لمباعث القلق الروسية في المجال الأمني بسبب الأعمال المزعزعة للاستقرار من قبل الولايات المتحدة والناتو".

وبحث الجانبان كذلك القضايا المتعلقة "بالجهود الدبلوماسية للحفاظ على الاتفاق البرنامج النووي الإيراني وتنفيذه بالكامل، حيث تمت الإشارة إلى التوصل إلى الاتفاق النهائي حول الصفقة النووية سيساهم في الحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليمي والدولي".

وأكد الرئيسان عزمهما على "مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات".
مصدر : وكالات
رقم : 980750
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
زيارة رئيسي لدولة قطر.. الاستعداد لدخول سوق تصدير الغاز
23 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه