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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 09:28

اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية

اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
وفي كلمته مساء الخميس في ملتقى اقيم لاحياء ذكرى الشهداء في مدينة اصفهان قال اسلامي: اليوم وباعتراف الصديق والعدو تتبوأ الجمهورية الاسلامية ذروة الاقتدار.

واعتبر اسلامي، الطاقة الكهروذرية بانها الطاقة الاكثر ديمومة وجودة وقال: ان الطاقة الكهروذرية مستديمة ومتجددة ولازمة للبلاد في قطاعاتها التنموية ويتوجب ان تستفيد البلاد من هذه الطاقة النظيفة في سياق خططها التنموية ومعالجة مشاكل الطاقة الكهرومائية ووقود المازوت المؤدي الى التلوث.

واضاف: تشعيع المحاصيل الزراعية والغذائية يعد احد المجالات التي ينبغي تطويرها لانه يمكنه ان يترك تاثيرا ايجابيا على الاقتصاد الزراعي واقتصاد الاسرة لذا فقد تم التخطيط في هذا المجال لاول مرة وسنستفيد من هذه الامكانية.

واشار الى مضي 47 عاما على انضمام ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية واضاف: رغم توقيع ايران وثائق وتعهدات الوكالة حول حظر انتشار الاسلحة النووية واجراءات الوكالة الاكثر صرامة وسعة في مجال المراقبة للانشطة النووية الايرانية، فانهم يتهموننا بالسعي لامتلاك السلاح النووي.

وقال اسلامي: انه ومع وجود نصوص بعض قوانين الوكالة التي تتضمن دعم الدول الاعضاء للحصول على الطاقة النووية السلمية الا انهم لم يقدموا لايران اي دعم ويخلقون العقبات كل يوم في طريق تقدم الشعب الايراني.
رقم : 980759
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