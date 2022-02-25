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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 09:30

وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل

وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وقال وزير الامن حجة الإسلام خطيب في مدينة الاهواز مساء الخميس : يجب الانتباه إلى هذه المعادلة لمعرفة الوضع الذي نحن فيه ، المعادلة هي أنه هناك من ناحية أكثر من 60 جهاز استخبارات في اطراف البلاد تحاول التآمر على الشعب الايراني وهذا البلد ومن ناحية أخرى ، أطلقوا حربًا إعلامية وإدراكية في الفضاء الإلكتروني للتشويش على الشعب كما ان الحظر المفروض يحاول ممارسة اقصى الضغوط على هذا الشعب هذا الى جانب تعزيز حالة الاحباط لدى من يشعر بالإحباط من النظام والبلد.

وأضاف: "اليوم نرى أنه عندما يطالب المواطنون بحق من حقوقهم ويريدون دعوة الاخرين للانضمام اليهم في مطالبهم يأتي العدو ويبذل قصارى جهده لاستغلال ذلك".

وقال وزير الإمن : "اليوم ومع كل الجهود المبذولة التي ذكرت بعضها ، ورغم كل القوة التي تمتلكها الولايات المتحدة ومحاولاتها زعزعة أمن إيران ، فإنها تترك المنطقة مهزومة وتريد تفويض دورها نوعا ما الى الكيان الصهيوني الذي لا يستطيع حتى توفير الأمن لنفسه في مواجهة الفلسطينيين الذين يريدون أرضهم.

وتابع: "على صعيد آخر ، يتزايد اقتدار إيران في المنطقة يومًا بعد يوم ، وكثير من دول المنطقة ، إذا أرادت التوصل إلى اتفاق ، تاخذ ايران بنظر الاعتبار وتنسق معها ". فاليوم ، تجلس كل الدول الكبرى في العالم إلى جانب من الطاولة وإيران على الجانب الآخر للتشاور معها .

وقال الخطيب: "اليوم جميع الشرائح والقوميات الايرانية ملتفة حول محور الولاية بضمانة دماء الشهداء . وطالما كان هذا هو الحال فلن نستسلم لأية قوة ، والأمن الذي نمتلكه اليوم رهن بصبر وصمود ووحدة الشعب  ".

وأضاف: "الحكومة الشعبية لآية الله رئيسي تواجه عددًا كبيرًا من المطالب اليوم ، ونأمل أن تبذل الحكومة في العام الايراني المقبل مزيدًا من الجهود ؛ وتعتزم الحكومة اتخاذ خطوات فيما يتعلق بمعيشة وصحة الشعب من أجل تخفيف العبء عن الناس.

وصرح وزير الإمن : "كانت إحدى مشاكلنا أن علاقات البلد مع الدول المجاورة الصغيرة لم تكن كبيرة بحيث يمكننا استخدام هذه العلاقات لتلبية احتياجات الشعب . وقد بذل آية الله رئيسي كل ما بوسعه ليعتمد على نفسه وعلى الشعب في المقام الأول ، وأن نعزز بالدرجة الثانية ، العلاقات مع الدول الأخرى بطريقة تمكننا من إحباط جهود العدو بكرامة واليوم نشهد ايضا ازدياد مبيعاتنا النفطية وسنتخذ خطوات أكبر في العام المقبل.
رقم : 980760
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