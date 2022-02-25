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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 09:38

زيلينسكي يحدد هدف روسيا رقم 1 في أوكرانيا

زيلينسكي يحدد هدف روسيا رقم 1 في أوكرانيا
وأضاف الرئيس الأوكراني في تصريحات صفحية: "من مستعد لضمان عضوية أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي؟ الجميع خائفون".

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي أن "قوات روسية تسللت إلى كييف" بعد يوم على بدء العملية العسكرية الروسية.

وفي خطاب وجهه إلى الأوكرانيين بعد منتصف الليل قال زيلينسكي الذي بدا كئيبا إن "مجموعات التخريب التابعة للعدو دخلت كييف"، وحث السكان على توخي اليقظة والالتزام بقواعد حظر التجول.

وفي وقت سابق أعلن زيلينسكي أن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

وأضاف أنه "لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف".

وقال: "أنا في العاصمة ومع شعبي... أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية".

وتابع: "اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد".

وأضاف: "نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟".
مصدر : وكالات
رقم : 980763
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