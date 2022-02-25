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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 11:37

ايران تتابع أوضاع طلبتها في أوكرانيا

ايران تتابع أوضاع طلبتها في أوكرانيا
وإثر نشر الطلبة الجامعيين الايرانيين المقيمين في أوكرانيا بعض المقاطع المصورة وإبدائهم القلق بعد التطورات الاخيرة في ازمة اوكرانيا، قام منوجهر مرادي بزيارة تفقدية لمحل إقامة عدد من هؤلاء الطلبة الجامعيين المقيمين في كييف، وتجاذب معهم أطراف الحديث واطلع عن كثب على مشكلاتهم.

وبهذا الخصوص كذلك أعلنت سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية أنها تواصل تقديم الخدمات وتبذل العون للمواطنين لتسهيل وضعهم، وهي مستعدة لتلبية طلباتهم ومتابعتها.

وفي وقت سابق، أجرى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان اتصالا هاتفيا مع السفير الايراني واطلع منه على وضع الايرانيين المقيمين والطلبة الجامعيين الايرانيين في أوكرانيا.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة، قد صرح أن طهران تتابع بقلق عميق التطورات في أوكرانيا، وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعو الجانبين الى وقف الاشتباكات وإطلاق النار، لبدء مفاوضات عاجلة من اجل التسوية السياسية للأزمة.

وبشأن وضع الايرانيين المقيمين في أوكرانيا، أوضح خطيب زادة: أن المهمة الاولى في الوقت الحاضر لوزارة الخارجية تتمثل في المتابعة الكاملة والعاجلة لوضع الايرانيين المقيمين في أوكرانيا، ويتم لذلك استخدام الأطر المخطط لها وبكل الامكانات.

وأضاف: ان سفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في أوكرانيا ناشطة تماما، وتواصل فعالياتها على مدار الساعة لخدمة الطلبة الجامعيين والايرانيين المقيمين في هذا البلد، وفقا للتعليمات السابقة المرسلة.
رقم : 980775
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