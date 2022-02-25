في ذكرى مجزرة الإبراهيمي.. حماس: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم

جاء ذلك تعقيبًا على الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ومسيرة الشعب في المقاومة الشاملة مستمرة حتّى زواله.



وقالت "حماس"، إنَّ جرائم الاحتلال، منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين التاريخية، لن تسقط بالتقادم، لافتةً على أن قادة الاحتلال لن يفلتوا من العقاب.



ودعت القوى والفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني، عبر التمسك بالعمل المشترك من خلال استراتيجية وطنية نضالية تعتمد المقاومة الشاملة.



وطالبت "حماس" الشعب الفلسطيني بمواصلة تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة؛ دفاعًا عن الأرض الفلسطينية.



ويُصادف اليوم 25 فبراير/شباط الجاري، الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، والتي تأتي على وقع إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة لتهويده.