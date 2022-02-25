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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 13:38

عضو كتلة الوفاء للمقاومة ينتقد سياسة لبنان تجاه ازمة اوكرانيا

عضو كتلة الوفاء للمقاومة ينتقد سياسة لبنان تجاه ازمة اوكرانيا
وسأل، في تصريح على وسائل التواصل الاجتماعي، أي سياسة خارجية يتبعها لبنان، وأين مصلحة لبنان في ذلك؟ تفضل وزير خارجيتنا عبدالله بوحبيب، وأوضح لنا الأمر.

وأشارت مصادر صحفية في بيروت في وقت سابق، الى أن بيان وزارة الخارجية اللبنانية حول ادانة الاجتياح الروسي للأراضي الأوكرانية أثار استياءً واسعاً في أوساط الدبلوماسيين اللبنانيين، وتسبّب بحرج شديد لسفير لبنان لدى موسكو شوقي بونصار.

وأوضح أنه إذ تصادف إصداره مع حضور بونصار، لقاءً في دارة السفير المصري لمناسبة صدور كتاب عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، وبحضور الأخير وحشد من السفراء العرب. وقد بادر بوغدانوف السفير اللبناني بالسؤال: هل استشاروا السفير بالبيان قبل صدوره؟ وهل يعقل أن يصدر بيان كهذا من دون علم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة؟. ذكر ألم يكن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، هنا منذ فترة قريبة يطلب مساعدة موسكو في حل مشاكل لبنان الداخلية؟.
رقم : 980797
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