الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 13:39

رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة

رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
واعتبر آية الله رئيسي في اتصاله الهاتفي مع بوتين مساء اليوم الخميس، توسع الناتو نحو الشرق امرا مثيرا للتوتر واكد قائلا: ان توسع الناتو يعد تهديدا جادا لامن واستقرار الدول المستقلة في مختلف المناطق.

واعرب الرئيس الايراني عن امله بان يصب ما حصل، في مصلحة الشعوب والمنطقة.

واشار آية الله رئيسي الى المفاوضات النووية الجارية حاليا في العاصمة النمساوية فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم وليس اتفاقا مهزوزا واضاف: ان تقديم ضمان موثوق وانهاء المزاعم السياسية والالغاء الحقيقي لاجراءات الحظر، تعد من ضرورات الوصول الى اتفاق مستديم.

من جانبه اعتبر الرئيس الروسي في هذا الاتصال الهاتفي، الاوضاع الراهنة بانها تاتي ردا على عدة عقود من خرق المعاهدات الامنية ومحاولات الغرب الرامية للمساس بامن بلاده.

واشار بوتين الى تعاون ايران النشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا على استمرار مشاورات الطرفين حول المفاوضات النووية.
رقم : 980799
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه