قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد مداهمة منزله في الخليل

وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا وتدمير اجزاء من محتوياته، وتم خلال ذلك اعتقال الشاب ساري ماهر ابو عيشة.



واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع، خلال انسحابهم من الحي.