أحدث العناوين :
الخام الجزائري في اعلى سعر على مستوى جميع خامات سلة اوبك
الحكومة الايرانية تدعو الى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
الكرملين: بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن العملية الروسية
ميركل تخرج عن صمتها و تعلق على الأحداث: نقطة تحول في تاريخ أوروبا
استشهاد مواطنين يمنيين في صعدة وحجة وخروقات متواصلة بالحديدة
قبلان: حماية لبنان تتوقف بشدة على المقاومة
الرئيس الاسد لبوتین: ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ
المستوطنون يستولون على عقار جديد في القدس المحتلة
سعيد: إجلاء العديد من التونسيين من أوكرانيا إلى بولندا عبر الحدود
جاويش أوغلو: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
25 February 2022
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 15:15
قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد مداهمة منزله في الخليل
وذكرت مصادر محلية، ان جنود الاحتلال قاموا بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا وتدمير اجزاء من محتوياته، وتم خلال ذلك اعتقال الشاب ساري ماهر ابو عيشة.
واضافت المصادر، ان جنود الاحتلال اطلقوا قنابل صوتية وغاز مسيل للدموع، خلال انسحابهم من الحي.
مصدر :
وكالات
رقم :
980812
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022
أحدث العناوين
الخام الجزائري في اعلى سعر على مستوى جميع خامات سلة اوبك
الحكومة الايرانية تدعو الى حل الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية
الكرملين: بوتين يشكر الأسد على موقفه بشأن العملية الروسية
ميركل تخرج عن صمتها و تعلق على الأحداث: نقطة تحول في تاريخ أوروبا
استشهاد مواطنين يمنيين في صعدة وحجة وخروقات متواصلة بالحديدة
قبلان: حماية لبنان تتوقف بشدة على المقاومة
الرئيس الاسد لبوتین: ما يحصل اليوم هو تصحيح للتاريخ
المستوطنون يستولون على عقار جديد في القدس المحتلة
سعيد: إجلاء العديد من التونسيين من أوكرانيا إلى بولندا عبر الحدود
جاويش أوغلو: سيكون لروسيا الحق في المرور عبر المضائق التركية حتى لو تم إغلاقها
قوات الاحتلال تعتقل شابا بعد مداهمة منزله في الخليل
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
عضو كتلة الوفاء للمقاومة ينتقد سياسة لبنان تجاه ازمة اوكرانيا
في ذكرى مجزرة الإبراهيمي.. حماس: جرائم الاحتلال لا تسقط بالتقادم
هبوط أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا
القضاء العراقي يدعو الكاظمي إلى ضبط أداء بعض منتسبي الأجهزة الأمنية
لافروف يكشف هدف العملية الروسية في أوكرانيا
الآلاف يلبون نداء "الفجر العظيم" في مساجد فلسطين
ايران تتابع أوضاع طلبتها في أوكرانيا
فرنسا: لا أحد في أوروبا يريد محاربة روسيا
الأكثر قراءة
وكالة إيرانية: توقيت الاتفاق النهائي في فيينا لا يمكن التنبؤ به
خطيب زاده: إيران ملتزمة بنجاح محادثات فيينا
روسيا تستخدم أسلحتها الثقيلة في سوريا !
الطائرة المسيرة حسان.. نصر جديد للمقاومة الاسلامية في لبنان
اولیانوف: نقترب من اکمال مفاوضات فیینا بنجاح
إميل لحود: “بهدلة” إسرائيلية فوق سماء لبنان مسألة وقت
المستشار الألماني: كل العناصر متوفرة للتوصل إلى اتفاق مع إيران
إيران: مستعدون لمواصلة المحادثات مع السعودية
الشيخ جراح.. واستمرار سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي
نائب لبناني: تراكم قوة المقاومة ستفرض على "إسرائيل" الاندحار عن سيادة لبنان
"إسرائيل" ما بعد المُسيّرة "حسّان"..ليست كما قبلها
رؤية "ابن سلمان" تشرد مليون سعودي
السعودية: نتطلع لجولة خامسة من المحادثات مع إيران
مصدر مقرب من المحادثات : لا يمكن التكهن بموعد نهائي لمفاوضات فيينا
حزب الله: المستقبل للمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم!
البرلمان الإيراني يبدأ غداً دراسة الموازنة العامة
وزيرة اقتصاد الاحتلال الى المغرب لتعزيز التطبيع وتوقيع اتفاقية تعاون
مستجدات المفاوضات النووية في فيينا 22-2-2022
العراق یعلن عن إعادة 95 عائلة نازحة في جبال مكحول
لليوم الـ50 على التوالي.. الاسرى الاداريون الفلسطينيون يواصلون معركتهم
الأخبار الساخنة
بالصور: حفل تأبيني لذكرى استشهاد قادة النصر في كركوك
بالصور.. الالاف يشاركون في مهرجان "سر الإنتصار" بالبصرة
ضحايا من الأطفال اليمنيين بغارات لطيران العدوان على الحديدة و تعز
السعودية تعدم الناشطة "أسراء الغمغام"
إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه