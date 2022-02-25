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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 17:04

روسيا تعلن سيطرتها على مطار غوستوميل قرب كييف

روسيا تعلن سيطرتها على مطار غوستوميل قرب كييف
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أكثر من 200 مروحية روسية شاركت في العملية التي أدى إلى نجاحها إسكات كافة الدفاعات الجوية في منطقة الإنزال، والعزل الكامل لمنطقة القتال من الجو، إضافة إلى إجراء حرب إلكترونية بشكل فعال.

وذكر البيان أنه خلال عملية الاستيلاء على المطار قتل أكثر من 200 عنصر من القوميين المتطرفين في صفوف الوحدات الخاصة الأوكرانية، دون أن تتكبد القوات الروسي أي خسائر.

ومطار غوستوميل هو جزء من مجمع "أنتونوف" للطيران، والذي طور واختبر هنا كلا من طائرة النقل العسكرية الثقيلة من طراز "آن-124 روسلان" وطائرة "آن-225 مريا"، ما يشير إلى أن مدرج مطار هذا المصنع قادر على استقبال طائرات من أي نوع.

ومن ميزات مطار غوستوميل أيضا أنه يقع على الضفة الغربية من نهر دنيبر، على بعد ثمانية كيلومترات من الطريق الدائري للعاصمة كييف. ومن وجهة نظر عسكرية، فموقعه أفضل من موقع مطار بوريسبيل الدولي في كييف، خاصة إذا كانت المهمة هي الوصول إلى وسط المدينة.

والضفة الغربية لدنبير هي التي تقع فيها جميع المباني الإدارية والمراكز الحكومية والوزارات في كييف، وللوصول إليها من مطار غوسوميل لا تحتاج القوات الخاصة للاستيلاء على الجسور أو عبور النهر.
مصدر : وكالات
رقم : 980836
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