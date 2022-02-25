الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 19:17

بوتين يدعو الجيش الأوكراني 'إلى تولي السلطة' في كييف

بوتين يدعو الجيش الأوكراني
وأوضح بوتين أنّ "النازيين في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف"، داعياً الجيش الأوكراني إلى "عدم السماح للنازيين الجدد بأخذ المدنيين دروعاً بشرية".

وقال بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي: "أناشد مرة أخرى العسكريين في القوات المسلحة الاوكرانية، لا تسمحوا للنازيين الجدد.. باستخدام أطفالكم وزوجاتكم وكبار السن كدروع بشرية، خذوا زمام الأمور بأيديكم، يبدو أنه سيكون من الأسهل بالنسبة لنا أن نتوصل إلى اتفاق أكثر من عصابة مدمني المخدرات والنازيين الجدد، الذين استقروا في كييف وأخذوا الشعب الأوكراني بأكمله كرهينة".

وأكد الرئيس الروسي أنّ "الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية" المتطرفة، مضيفاً: "أودّ أن أشير إلى التقدير العالي لتصرفات الجنود والضباط الروس، يتصرفون بشجاعة ومهنية وبطولية، يقومون بواجبهم العسكري بنجاح، في مهمة ضمان أمن شعبنا ووطننا الأم".

هذا وأفاد موفد الميادين إلى القرم بأنّ روسيا فتحت قنوات اتصال مع ضباط في الجيش الأوكراني قبل بدء العملية العسكرية، لافتاً إلى أنّ روسيا كانت على اتصال مع شخصيات أوكرانية على المستوى السياسي العسكري.
مصدر : وكالات
رقم : 980851
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه