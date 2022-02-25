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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 19:22

نواكشوط وكيغالي تحذران من تصاعد العنف في الساحل الإفريقي

نواكشوط وكيغالي تحذران من تصاعد العنف في الساحل الإفريقي
وشدد الرئيسان الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، والرواندي بوكاغامي، على ضرورة رفع مستوى دعم المجتمع الدولي، لمجموعة دول الساحل الخمس، في إطار محاربتها للإرهاب والتطرف وسعيها إلى بناء تنمية شاملة ومستدامة في المنطقة.

وقال البيان الختامي للزيارة، إن الرئيسين عبرا عن إرادتهما القوية في العمل على إنجاح منطقة التبادل الحر القارية، وبشكل عام على تحقيق أهداف أجندة 2063.

وأضاف البيان أن موريتانيا ورواندا، شددتا على ”ضرورة الإصلاح الشامل لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن، بصورة تضمن التمثيل المنصف للدول الأعضاء وتعكس الواقع الجيوسياسي الحالي“.

وتطرق البيان الختامي للزيارة، إلى التغير المناخي معتبرا أن القارة الإفريقية ”على الرغم من ضآلة مساهمتها في زيادة انبعاث الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، هي المتضرر الأكبر منها“.

ودعا البيان ”الدول الصناعية إلى مضاعفة جهودها من أجل الإسهام على نحو معتبر، في تخفيض مستوى انبعاث الغازات المسؤولة عن الاحتباس الحراري، والعمل على ترقية الطاقات المتجددة“.

ووصل الرئيس الرواندي إلى موريتانيا قبل يومين، في ثاني زيارة له للبلاد، بعد الأولى التي شارك خلالها في أعمال القمة الإفريقية التي احتضنتها موريتانيا قبل عدة سنوات.

ووقعت موريتانيا ورواندا خلال الزيارة، جملة من الاتفاقيات تتضمن النقل الجوي، وترقية التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، والمجالات التنموية وعلى وجه الخصوص التجارة والصناعة والأمن والزراعة، وتربية المواشي، والنقل وصيد الأسماك، والتعدين والتعليم، والبحث العلمي، والثقافة والصحة، وحماية البيئة والسياحة والحرف اليدوية، والرياضة.

ومجموعة دول الساحل الإفريقي تضم (موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي وتشاد والنيجر) وهي تجمع إقليمي للتنسيق والتعاون ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، وجذب تمويلات واستقطاب استثمار أجنبي لتحقيق التنمية وخلق فرص العمل وإقامة البنى التحتية اللازمة للنهوض بالدول الأعضاء، وفق ما يعرّف التكتل نفسه.

وتنشط بمنطقة الساحل الإفريقي العديد من التنظيمات الإرهابية، بينها بوكو حرام وفرع "القاعدة ببلاد المغرب".
مصدر : وكالات
رقم : 980853
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