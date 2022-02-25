الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 19:30

وفد من حماس يلتقي النخالة لبحث تطورات القضية الفلسطينية

وفد من حماس يلتقي النخالة لبحث تطورات القضية الفلسطينية
واستعرض المجتمعون الأوضاع في الداخل الفلسطيني، حيث وجهوا التحية للأسرى في سجون الاحتلال اللذين يخوضون معركة جديدة داخل السجون، رفضاً لاعتداءات وانتهاكات إدارة السجون بحقهم، مؤكدين دعمهم الكامل لخطوات الأسرى وأنهم سيكونون سنداً وعوناً لهم، محذرين الاحتلال من مغبة مواصلة اعتداءاته عليهم.

واعتبر المجتمعون أن مواصلة الاحتلال لمشاريعه الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، ومواصلة حصاره لقطاع غزة لا يمكن السكوت عليه، وأن المقاومة الفلسطينية لا يمكن أن تسمح باستمرار الوضع كما هو، مشيدين بعمليات المقاومة في الضفة الغربية والتي تأتي كردٍ طبيعيٍ على جرائم الاحتلال وعربدة المستوطنين. كما حيا المجتمعون أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة الذين أرغموا الاحتلال على تجميد قرارات الاخلاء، مشددين على أن المقاومة الفلسطينية عند موقفها ولن تسمح بتهجير جديد لأهالي الحي.

وأدان المجتمعون، خطوات التطبيع في عدد من البلاد العربية واستقبال قادة الاحتلال فيها، داعين تلك الدول إلى التراجع عن تلك الخطوات، والاستماع إلى صوت شعوبهم الرافض للتطبيع مع الاحتلال، معتبرين أن هذه الخطوات تشكل طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني.

كما أبدى المجتمعون حرصهم على تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، على قاعدة الشراكة وإعادة بناء وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية، والاتفاق على برنامج وطني ونضالي، منددين بخطوات السلطة الفلسطينية، الأخيرة، والتي تعتبر استفراداً بالقرار الفلسطيني وتجاوزاً لكافة الاتفاقيات الموقعة بين الفصائل.
مصدر : وكالات
رقم : 980856
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
رئيسي لبوتين: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
وزير الإمن : البلاد سيكون لها ظروف أفضل العام المقبل
25 شباط 2022
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
اسلامي يؤكد ضرورة اعتماد الطاقة الكهروذرية في الخطط التنموية
25 شباط 2022
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
25 شباط 2022
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
القوات اليمنية تعلن اسقاط طائرة مقاتلة إماراتية من طراز MQ9
25 شباط 2022
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
هل سيستلم مصطفى الكاظمي رئاسة الوزراء مجدداً ؟
25 شباط 2022
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
باقري: انتهاء محادثات فيينا مرهون بقرارات محددة من الغرب
24 شباط 2022
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
24 شباط 2022
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
24 شباط 2022
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه
24 شباط 2022
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
اعتراف إسرائيليّ بانتهاء الحرب في سوريا.. ما هو دلالاته؟
24 شباط 2022
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
لبنان يحيي ‘‘ أيام الفجر الثقافية‘‘
23 شباط 2022
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
أنيس النقاش طليعة الاشتباك الفكريّ والناريّ المقاوم
غالب قنديل
23 شباط 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الهجرة العكسية" ظاهرة تدمر الکيان الإسرائيلي من الداخل
الانتفاضة الفلسطينية تتخذ مساراً جديداً والكيان الصهيوني يقف على قدم واحدة
احتفالات يوم التأسيس بين الوهابية ذراع ابن سعود وهيئة الترفيه ذراع ابن سلمان
تغيير توازن الرعب بين حزب الله وتل أبيب... الإسرائيليون واجهوا ما کانوا يخشونه