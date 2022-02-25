الجهاد الإسلامي: شعبنا لن ينسى ولن يغفر جرائم الاحتلال المروعة

وقال عز الدين في بيان صحفي بالذكرى الـ28 لمجزرة المسجد الابراهيمي والتي تأتي في أسبوع القدس العالمي، اليوم الجمعة،: "تمر على شعبنا الفلسطيني الذكرى الثامنة والعشرون لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مثل هذا اليوم عام 1994م، التي ارتكبها المجرم "باروخ غولدشتاين"، باستهداف المصلين بدم بارد، وارتقى على إثرها ثلاثون شهيداً، وعشرات الإصابات والجرحى".



ووجهت حركة الجهاد، التحية لأبناء وثوار شعبنا المتمسكين بأرضهم ومقدساتهم، والمرابطين في باحات المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، مؤكدين صلتهم بالمكان، ومواصلتهم للمقاومة والاشتباك مع الاحتلال، دفاعاً عن الشعب والأرض والتاريخ والمقدسات، وانتزاعاً للحق الفلسطيني من أنياب القتلة المجرمين.



وشددت على أن شعبنا المشتعل وعياً وثورة في كل مدن ومخيمات القدس والضفة، يؤكد كل يوم، أن ذاكرته حية ويقظة، ولن ينسى أو يغفر هذه الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال، مشيرة إلى أنه يجدد حضوره في كل الميادين، ويشعل ثورته على هذا المحتل.



ودعت الحركة، فصائل العمل الوطني والإسلامي، وكل أبناء الشعب بتوجهاته كافةً، بالعمل على وحدة الصف والهدف، والعمل على إعداد برنامج وطني مقاوم، يساهم فيه الجميع، لحماية شعبنا ومقدساتنا من الهمجية الإرهابية المتواصلة بحقهم، ومواصلة درب المقاومة والمواجهة حتى تحرير الأرض ونيل الحقوق.



كما شددت حركة الجهاد الاسلامي، على أن جرائم الاحتلال، منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين التاريخية، لن تسقط بالتقادم، فشعبنا ذاكرته حيّة، لن ينسى ولن يغفر، ولن يفلت قادة الاحتلال ومجرموه من العقاب.



وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بتفعيل محاكمتهم على جرائمهم البشعة ومجازرهم المروّعة، التي ارتكبوها بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.