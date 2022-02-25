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الجمعة 25 شباط 2022 ساعة 21:12

روسيا تعلن احصائية جديدة لليوم الثاني لعمليتها العسكرية في اوكرانيا

روسيا تعلن احصائية جديدة لليوم الثاني لعمليتها العسكرية في اوكرانيا
وجاء في بيان الوزارة: "دمرت قواتنا 211 موقعا عسكريا بينها 17 نقطة قيادة ومركز اتصالات، و19 منظومة مضادة للطائرات S-300 وOsa، و39 محطة رادار للقوات الأوكرانية".

"كما أسقطنا 6 طائرات مقاتلة وطائرة مروحية و5 طائرات بدون طيار ودمرنا 67 دبابة وعربة مدرعة، و16 راجمة صوارخ، و87 عربة عسكرية".

وأضاف البيان: "كما تمت مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية وبينها صواريخ "جافلين" الأمريكية وNLAW البريطانية المضادة للدبابات".

ولفت البيان إلى أن قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تواصل بتغطية روسية زحفها على مواقع القوات الأوكرانية، حيث توغلت بعمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا.

كما اخترقت قوات دونيتسك دفاعات كتائب القوميين وتوغلت بعمق 25 كيلومترا وبلغت منطقة
مصدر : وكالات
رقم : 980865
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