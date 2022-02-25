إحياء الذكرى 28 لمجزرة الحرم الابراهيمي في فلسطين المحتلة

في فجر 1994/2/25، وحينما كان المصلون راكعون في صلاة الفجر، قام المستوطن "باروخ جولدشتاين" بفتح نيران اسلحته الرشاشة باتجاههم، فاستشهد على الفور 29 مصليا، واصيب أكثر من 150 بجراح ما بين خطرة الى متوسطة.



حكومة الاحتلال قررت في حينه، اغلاق الحرم الإبراهيمي، وشكلت لجنة "شمغار" والتي قررت تقسيم الحرم بين المسلمين والمستوطنين، وهذه كانت الخطوة الأكبر نحو تهويده.



اضافة لذلك، فقد قررت تلك اللجنة التي يعتبرها أهالي الخليل، بأنها "مشؤومة" قد قررت ايضا اغلاق عدة شوارع ومداخل لشوارع، مع تكثيف تواجد قوات الاحتلال في محيط الحرم.



على مدار الاعوام ال28 ، قلصت سلطات الاحتلال مساحة الحركة للفلسطينيين في محيط الحرم، اضافة لوضع البوابات الحديدية الدوارة والالكترونية والمراقبة بكاميرات منتشرة بكثرة.



تزامنا مع منع الاحتلال لاوقاف الخليل ولجنة اعمار الخليل، من القيام بأعمال الترميم داخل وخارج الحرم للحفاظ على طبيعته التاريخية، سمحت للمستوطنين بإنشاء مصعد كهربائي.



ولوحظ خلال الايام القليلة الماضية، قيام المستوطنين بسرقة احجار تاريخية من المكان الذي يعملون فيه على بناء المصعد ونقل هذه الحجارة الى مكان مجهول.



وعلى الرغم من تسجيل الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة على لائحة التراث العالمي لدى اليونسكو في العام 2017، الا أن الاخيرة لم تتخذ اي خطوة لحماية هذا التراث الانساني من التغيير، على الرغم من مئات المناشدات التي ارسلت لها من قبل وزارتي الاوقاف والسياحة وبلدية الخليل ولجنة اعمار الخليل.



وفي محاولة من أهالي وعائلات الخليل للحفاظ على هذا المعلم الفلسطيني الإسلامي العربي والتاريخي، دأبوا على دعوة المواطنين للصلاة والتواجد في الحرم الإبراهيمي بشكل دائم ومستمر، ويتجلى ذلك من خلال مشاركة الالاف في تأدية صلاة الفجر أيام الجمعة.



وفي هذا الصدد حذرت حركة "حماس" اليوم الجمعة، من مغبَّة الاستمرار في استهداف المقدسات، محملةً مسؤولية وتداعيات هذه الجرائم.



جاء ذلك تعقيبًا على الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، مؤكدةً أن جرائم الاحتلال لن تسقط بالتقادم، ومسيرة الشعب في المقاومة الشاملة مستمرة حتّى زواله.



وقالت "حماس"، إنَّ جرائم الاحتلال، منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين التاريخية، لن تسقط بالتقادم، لافتةً على أن قادة الاحتلال لن يفلتوا من العقاب.



ودعت القوى والفصائل الفلسطينية لتوحيد الصف الوطني، عبر التمسك بالعمل المشترك من خلال استراتيجية وطنية نضالية تعتمد المقاومة الشاملة.



وطالبت "حماس" الشعب الفلسطيني بمواصلة تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه بكل الوسائل المتاحة؛ دفاعًا عن الأرض الفلسطينية.



ويُصادف اليوم 25 فبراير/شباط الجاري، الذكرى الـ 28 لمجزرة المسجد الإبراهيمي، والتي تأتي على وقع إجراءات إسرائيلية غير مسبوقة لتهويده.



بدوره أكد طارق عز الدين المتحدث الرسمي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة، أن قوات الاحتلال مستمرة في استهداف مقدساتنا، فيما يواصل شعبنا حمل لواء المواجهة للجرائم بحقه من جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين.



وقال عز الدين في بيان صحفي بالذكرى الـ28 لمجزرة المسجد الابراهيمي والتي تأتي في أسبوع القدس العالمي، اليوم الجمعة،: "تمر على شعبنا الفلسطيني الذكرى الثامنة والعشرون لمجزرة المسجد الإبراهيمي في مثل هذا اليوم عام 1994م، التي ارتكبها المجرم "باروخ غولدشتاين"، باستهداف المصلين بدم بارد، وارتقى على إثرها ثلاثون شهيداً، وعشرات الإصابات والجرحى".



ووجهت حركة الجهاد، التحية لأبناء وثوار شعبنا المتمسكين بأرضهم ومقدساتهم، والمرابطين في باحات المسجد الأقصى وفي الحرم الإبراهيمي، مؤكدين صلتهم بالمكان، ومواصلتهم للمقاومة والاشتباك مع الاحتلال، دفاعاً عن الشعب والأرض والتاريخ والمقدسات، وانتزاعاً للحق الفلسطيني من أنياب القتلة المجرمين.



وشددت على أن شعبنا المشتعل وعياً وثورة في كل مدن ومخيمات القدس والضفة، يؤكد كل يوم، أن ذاكرته حية ويقظة، ولن ينسى أو يغفر هذه الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال، مشيرة إلى أنه يجدد حضوره في كل الميادين، ويشعل ثورته على هذا المحتل.



ودعت الحركة، فصائل العمل الوطني والإسلامي، وكل أبناء الشعب بتوجهاته كافةً، بالعمل على وحدة الصف والهدف، والعمل على إعداد برنامج وطني مقاوم، يساهم فيه الجميع، لحماية شعبنا ومقدساتنا من الهمجية الإرهابية المتواصلة بحقهم، ومواصلة درب المقاومة والمواجهة حتى تحرير الأرض ونيل الحقوق.



كما شددت حركة الجهاد الاسلامي، على أن جرائم الاحتلال، منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين التاريخية، لن تسقط بالتقادم، فشعبنا ذاكرته حيّة، لن ينسى ولن يغفر، ولن يفلت قادة الاحتلال ومجرموه من العقاب.



وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية بتفعيل محاكمتهم على جرائمهم البشعة ومجازرهم المروّعة، التي ارتكبوها بحقّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.