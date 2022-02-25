الصين تدعم التسوية بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات

وقال شي جين بينغ إنّ الوضع شرقي أوكرانيا في الآونة الأخيرة يمر بتغييرات سريعة، الأمر الذي يجذب اهتماماً متزايداً من المجتمع الدولي، لافتاً إلى أنّ "الصين تدعم تسوية المشكلة بين روسيا وأوكرانيا من خلال المفاوضات".



وتابع: "من الضروري التخلي عن عقلية الحرب الباردة في الوضع الأوكراني"، مضيفاً أنّه "من الضروري احترام المصالح الأمنية في الوضع حول أوكرانيا".



بدوره، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد استعداد بلاده "لعقد مفاوضات رفيعة المستوى مع أوكرانيا".



وتدعم الصين الموقف الروسي بشأن رفض توسّع "الناتو" في شرق أوروبا. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، إنّ "موقف بكين بشأن القضية الأوكرانية ثابت"، داعياً إلى "احترام المخاوف الأمنية المشروعة لأي دولة".



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقترح "إجراء مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي".



وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم أمس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتاً إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.